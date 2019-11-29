اجتماع مهم في القاهرة بشأن سد النهضة

29 نوفمبر 2019 - 06:43 م

أعلنت وزارة الري والموارد المائية السودانية، اليوم الجمعة، أن القاهرة ستستضيف اجتماعًا جديدًا بشأن سد النهضة الإثيوبي، يومي الاثنين والثلاثاء المقبلين.

ويُعقد الاجتماع على مستوى وزراء الري والموارد المائية لكل من مصر والسودان وإثيوبيا.



سد النهضة

ويعد اجتماع القاهرة الثاني من عدد 4 اجتماعات بين الأطراف الثلاثة، ومن المقرر أن تستضيف الخرطوم الاجتماع الثالث في أواخر ديسمبر، على أن تشهد أديس أبابا الاجتماع الرابع في أوائل يناير المقبل.

وتعقد اجتماعات سد النهضة على مستوى وزراء المياه واللجان الفنية للدول الثلاث للاتفاق حول ملء وتشغيل سد النهضة الإثيوبي، قبل حلول 15 يناير 2020.



اجتماع سد النهضة بواشنطن

ومن المقرر أن تستضيف العاصمة الأمريكية واشنطن اجتماعًا ثلاثيًا لوزراء الخارجية والمياه، منتصف يناير 2020.



إثيوبيا

وكان اجتماعًا قد عقد في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، حضره ممثلون عن الولايات المتحدة والبنك الدولي كمراقبين، والذي ختم بموافقة الوزراء الثلاثة على مواصلة النقاش وفقا للنتائج التي توصلوا إليها.