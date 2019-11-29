  • الجمعة 29 نوفمبر 2019
  • بتوقيت مصر07:48 م
بحث متقدم
قطر

«خليجي 24».. بث مباشر لمباراة قطر واليمن

بصمة

البرلمان يواجه «تزويغ» الطلاب من المدارس بـ«البصمة»

بن سلمان

أخوكم "بن سلمان" تحدث ضجة حول ولي العهد السعودي

سد النهضة

اجتماع مهم في القاهرة بشأن سد النهضة

معبرة

تمتنع عن إعطاء زوجها حقه الشرعي.. وتبتزه ماديًا؟

محمد صلاح

جلسة مصيرية لـ«كلوب» مع محمد صلاح

المذيعة العراقية

بالفيديو.. مذيعة عربية تنهار بالبكاء بسبب مسئول كبير

بعد حصولهم على «التركية».. هل تُسقط الدولة الجنسية المصرية عن الإخوان؟

بعد حصولهم على «التركية».. هل تُسقط الدولة الجنسية المصرية عن الإخوان؟

تعبيرية

حبس مغن شهير في فضيحة نشر فيديوهات جنسية

موقع الحادث

قتيل وجرحى في حادث طعن بلندن

كافر أم مذنب؟.. مفتي الديار يحسم الجدل حول الانتحار

آخر الأخبار

الدكتور شوقي علام
الدكتور شوقي علام

أحمد سالم

أخبار متعلقة
#

الحكومة تحسم الجدل حول شراء القمح من المزارعين

#

«ترامب» يحسم الجدل حول مقتل حمزة بن لادن

#

أستاذ شريعة يحسم الجدل حول الأضحية بـ "ديك"

#

"جمعة" يكشف حكم تركيب المرأة لـ"الباروكة"

دار الافتاء

مستشار المفتى

مفتى الديار

الأزهر شوقي علام

أسئلة كثيرة تتردد حول حكم الشخص الذي مات منتحرًا، هل ذلك من كبائر الذنوب أم أنه بفعلته مات كافرًا كما يقول الكثيرون.

الدكتور شوقي علام، مفتي الديار المصرية، أجاب عن سؤال حول الحكم الشرعي للانتحار، حيث قال بأن جميع الديانات السماوية، اتفقت على احترام الكليات الخمس، والتي تتمثل في الدين والنفس والعقل والنسب والمال.

وأضاف مفتي الديار، خلال رده على السؤال بأن الشريعة الإسلامية، أمرتنا بالحفاظ على كل هذه الكليات، بل حرمت كل ما من شأنه الإضرار بالنفس البشرية أو يهلكها، حيث أجمع الأنبياء والرسل على التحذير من قتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، موضحًا أن الانتحار يعد من كبائر الذنوب، وهذا الحكم ثابت في الكتاب والسنة وبإجماع المسلمين.


تقييم الموضوع:

النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

أسعد كل الناس.. ثم مات تعيسًا!

محمود سلطان

عبد الملك بن مروان.. للتاريخ قانونه وللإنسان قدره

د. هشام الحمامي

(فقراء ودولاراااات)

القس مكاريوس فهيم قليني

موت الحقيقة!!

ياسر أنور

سد النهضة في واشنطن !

طه خليفة

لغة لا تموت

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا

اخترنا لك

» المقاولون العرب يتصدر الدوري بعد الفوز على الجونة
» «فايلر» يعلن تشكيل الأهلي أمام النجم الساحلي
» العراق يتأهل إلى نصف نهائي «خليجي 24»
» هشمت قدمه.. «معلمة» تعتدي على طالب مستخدمة عكازه
» كافر أم مذنب؟.. مفتي الديار يحسم الجدل حول الانتحار
» الأهلي بـ«الأسود» أمام النجم الساحلي
» "عبد المهدي" يعتزم الاستقالة من رئاسة الحكومة العراقية
» بالفيديو.. أفراد أمن يتحرشون بشابة أثناء القبض عليها بلبنان
» «فيفا» يقرر إقامة قرعة تصفيات أوروبا خارج قطر
» الشرطة تكشف مفاجأة عن «فتاة المرج» المختطفة
» صدمة جديدة.. ليفربول يعلن غياب نجمه حتى نهاية العام

استطلاع رأي

ما هي توقعاتك بشأن أزمة سد النهضة؟

  • فجر

    05:12 ص

  • فجر

    05:11

  • شروق

    06:39

  • ظهر

    11:48

  • عصر

    14:38

  • مغرب

    16:57

  • عشاء

    18:27

من الى
بصمة
أرشيفية
تواضروس
حملة 2 كفاية
أرشيفية