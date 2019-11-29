قتيل وجرحى في حادث طعن بلندن

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موقع الحادث
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بريطانيا

لندن

حادث طعن

قتيل في لندن

طعن بلندن

لقي شخص مصرعه، بينما أصيب آخرون في عملية طعن بالعاصمة البريطانية لندن.

وقالت الشرطة إنها أوقفت ألقت أحد الأشخاص إثر تنفيذه عملية طعن في جسر لندن، وأسفر الحادث عن سقوط قتيل على الأقل، في حين أن عدد الجرحى، لم يعرف بعد.

بيان الشرطة البريطانية 

وجاء في بيان لشرطة العاصمة البريطانية على موقع "تويتر": "في الساعة 13:38 تم استدعاء الشرطة على خلفية حادث طعن عند جسر لندن"، موضحة أن الحادث أدى إلى مقتل شخص وإصابة عدد آخر.

وكشف مقطع فيديو مدته ثلاثة من ضباط الشرطة يتراجعون مبتعدين عن رجل راقد على الرصيف، في حين كان اثنان منهم يصوبان بندقيتيهما نحو الرجل الذي يمكن ملاحظة أنه يتحرك ببطء.

ثلاثة مسلحين

وفي يونيو عام 2017، قاد ثلاثة مسلحين سيارة "فان" وصدموا مارة، بجسر لندن، قبل أن ينفذوا هجومًا ثم على أشخاص في المنطقة المحيطة، مما أسفر عن مقتل ثمانية أشخاص.

يشار إلى أن بريطانيا كانت قد أعلنت خلال الشهر الجاري تخفيض مستوى التهديد الإرهابي على المستوى الوطني إلى "كبير" نزولا من "حاد".

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