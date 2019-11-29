بالفيديو.. مذيعة عربية تنهار بالبكاء بسبب مسئول كبير

29 نوفمبر 2019 - 05:34 م

لم تتمالك مذيعة عراقية دموعها، التي انذرفت إثر اعتزام رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، التقدم باستقالته للبرلمان.

وتلت المذيعة بيان "عبدالمهدي" الذي أعلن خلاله نيته رفع كتاب رسمي إلى مجلس النواب للاستقالة، في حين ذكر رواد مواقع التواصل، أن سبب البكاء الحزن على "الشهداء"، الذين سقطوا خلال الاحتجاجات.



قناة الشرقية العراقية

وظهرت المذيعة التي أثارت الجدل خلال الساعات الماضية عبر شاشة قناة "الشرقية"، في حين لم يتم التأكد بعد من سبب بكائها الحقيقي.



بكاء مذيعة الشرقية نيوز على هواء مباشر بعد سماع خبر تقديم رئيس الوزراء عادل عبدالمهدي استقالته الى مجلس النواب pic.twitter.com/v7JyboMjQs — قناة iraqishow (@iraqishow1) November 29, 2019

سبب البكاء

قال عراقيون إنها "تذرف الدموع حزنا على دماء الشهداء التي سالت".

إلا أن آخرين نفوا هذا الأمر، حيث أكدوا أنها بكت وهي تذيع خبر استقالة الحكومة".



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