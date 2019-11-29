  • الجمعة 29 نوفمبر 2019
  • بتوقيت مصر05:49 م
بحث متقدم
تعبيرية

حبس مغن شهير في فضيحة نشر فيديوهات جنسية

محمد صلاح

جلسة مصيرية لـ«كلوب» مع محمد صلاح

العراق والامارات

«خليجي 24».. بث مباشر لمباراة العراق والإمارات

المهدي

"عبد المهدي" يعتزم الاستقالة من رئاسة الحكومة العراقية

أردوغان وماكرون

الرئاسة الفرنسية تتحرك بعد إهانة "أردوغان" لـ"ماكرون"

بعد غيبوبة 30 يومًا تعود للحياة لإرضاع ابنتها

«معجزة طبية».. بعد غيبوبة 30 يومًا تعود للحياة لإرضاع ابنتها

بعد حصولهم على «التركية».. هل تُسقط الدولة الجنسية المصرية عن الإخوان؟

بعد حصولهم على «التركية».. هل تُسقط الدولة الجنسية المصرية عن الإخوان؟

الأم المفجوعة

صادم ..أم عراقية فوق جثة نجلها: "ارجع يا يمه"

ارشيف

"شباب الفراعنة" يهزمون الجزائر ويتصدرون بطولة شمال أفريقيا

داعية: مش أي حد ياخد الزكاة بتاعتك

داعية: مش أي حد ياخد الزكاة بتاعتك

بالفيديو.. مذيعة عربية تنهار بالبكاء بسبب مسئول كبير

عرب وعالم

المذيعة العراقية
المذيعة العراقية

الطيب حسين

أخبار متعلقة
#

مليون دولار مع مسئول كبير ..لهذا السبب

#

اعتراف"عشماوي" بخطة اغتيال مسئول كبير بالدولة

#

صادم.. استهداف مسئول كبير بالدولة وراء تفجير"الأورام"

#

بالفيديو.. خطف مسئول كبير بوزارة الداخلية في بغداد

العراق

اية الله السيستاني

بكاء مذيعة

مذيعة عرتقية تبكي

لم تتمالك مذيعة عراقية دموعها، التي انذرفت إثر اعتزام رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، التقدم باستقالته للبرلمان.

وتلت المذيعة بيان "عبدالمهدي" الذي أعلن خلاله نيته رفع كتاب رسمي إلى مجلس النواب للاستقالة، في حين ذكر رواد مواقع التواصل، أن سبب البكاء الحزن على "الشهداء"، الذين سقطوا خلال الاحتجاجات.

قناة الشرقية العراقية

وظهرت المذيعة التي أثارت الجدل خلال الساعات الماضية عبر شاشة قناة "الشرقية"، في حين لم يتم التأكد بعد من سبب بكائها الحقيقي.

سبب البكاء

قال عراقيون إنها "تذرف الدموع حزنا على دماء الشهداء التي سالت".

إلا أن آخرين نفوا هذا الأمر، حيث أكدوا أنها بكت وهي تذيع خبر استقالة الحكومة".

إدانة السيستاني

واعتزم "عبدالمهدي" تقديم استقالته اليوم، استجابة للمرجع الشيعي الأعلي آية الله علي السيستاني، الذي أدان استخدام القوة المميتة ضد المحتجين، وحث نواب البرلمان على إعادة النظر في مساندتهم للحكومة.

تقييم الموضوع:

النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

أسعد كل الناس.. ثم مات تعيسًا!

محمود سلطان

عبد الملك بن مروان.. للتاريخ قانونه وللإنسان قدره

د. هشام الحمامي

(فقراء ودولاراااات)

القس مكاريوس فهيم قليني

موت الحقيقة!!

ياسر أنور

سد النهضة في واشنطن !

طه خليفة

لغة لا تموت

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا

اخترنا لك

» الشرطة تكشف مفاجأة عن «فتاة المرج» المختطفة
» صدمة جديدة.. ليفربول يعلن غياب نجمه حتى نهاية العام
» تعرف علي سعر "حذاء نابليون" بالمزاد
» الكويت.. تحذير عاجل من الداخلية للمواطنين بشأن هذا الأمر
» مجلس الوزراء يوضح حقيقة تعرض مصر لإعصار خطير
» وزير النقل يستعرض الفرص الاستثمارية بلندن
» "كاف" يغير حكم لقاء الزمالك ومازيمبي
» "بوسي كات" تعود بعد غياب 10 سنوات
» الكويت تستقبل الأمير وليام في زيارة رسمية
» شاهد.. كلب يقتحم مباراة ويتراقص مع اللاعبين
» أرسنال يقيل الإسباني"إيمرى" من تدريب الفريق

استطلاع رأي

ما هي توقعاتك بشأن أزمة سد النهضة؟

  • عشاء

    06:27 م

  • فجر

    05:11

  • شروق

    06:39

  • ظهر

    11:48

  • عصر

    14:38

  • مغرب

    16:57

  • عشاء

    18:27

من الى
أرشيفية
تواضروس
حملة 2 كفاية
أرشيفية
فيس بوك