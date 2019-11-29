ناشطة سعودية تثير الجدل بفيديو من داخل غرفة النوم

أثارت الناشطة السعودية هند القحطاني، الجدل مجددًا، بمقطع فيديو على على قناتها الشخصية بموقع التواصل "سناب شات".

وأظهر الفيديو، هند القحطاني وهي ترقص داخل عرفتها، مرتدية شورت قصير، وهو ما أثار جدل واسع بين نشطاء السوشيال ميديا في المملكة العربية السعودية.

يأتي ذلك الفيديو ضمن سلسلة كبيرة من الفيديوهات التى ترقص فيها وتشاركها مع متابعيها، الأمر الذى يستفز مواطنيها فى المملكة.

وأصبحت هند القحطاني منذ تداول هذا الفيديو، تريند في قائمة بحث جوجل في المملكة العربية، حيث جاء هاشتاج هند ضمن أول التريند الـ10 الأولى في محركات البحث.

وعبر نشطاء المملكة عن استايائهم من فعل القحطاني، حيث قال أحدهم "وش تتوقعون الحلقه الجايه؟"، وأضاف آخر "يارب بيوم جمعتك يا كريم أهديها وأصلحها ولا خذها"، فيما قالت أخرى "صراحة تستاهلون قسم بالله، عطيتوها وجه وليتها احترمتكم شوى.. ليش تتابعونها!! ليش تنتقدونها!! تجاهلوها ولا كأنها موجوده وراح ترجع زى ما كانت محد يعرفها".