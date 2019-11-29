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صدمة جديدة.. ليفربول يعلن غياب نجمه حتى نهاية العام

الرياضة

ليفربول
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المصريون

ليفربول

كلوب

فابينيو

تأكد بشكل رسمي غياب فابينيو لاعب وسط فريق ليفربول الإنجليزي والمنتخب البرازيلي عن المشاركة مع الريدز حتى نهاية العام الجاري.

وتعرض «فابينيو» لإصابة في أربطة الكاحل خلال المباراة التي سقط فيها ليفربول في فخ التعادل الإيجابي أمام نابولي في الجولة الخامسة من مرحلة المجموعات ببطولة دوري أبطال أوروبا.

وذكر النادي الإنجليزي في بيان رسمي: «أن الفحوصات التي أجراها اللاعب أثبتت حاجته للراحة حتى بداية العام الجديد".

ويستعد ليفربول لمواجهة برايتون غدًا السبت، على ملعب آنفيلد، ضمن منافسات الجولة الـ14 ببطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويتصدر ليفربول الدوري الإنجليزي بفارق 8 نقاط عن أقرب ملاحقيه في صدارة الدوري الإنجليزي.

جاء غياب اللاعب بمثابة الصدمة للألماني يورجن كلوب المدير الفني للريدز حيث يواجه بطل أوروبا الهديد من اللقاءت خلال هذه الفترة، والتي سيخوض تسع مباريات خلال شهر ديسمبر المقبل.

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