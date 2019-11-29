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داعية: مش أي حد ياخد الزكاة بتاعتك

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داعية: مش أي حد ياخد الزكاة بتاعتك
داعية: مش أي حد ياخد الزكاة بتاعتك

إيمان هاني

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دي إم سي

الزكاة

الشحات العزازي

طالبالداعية الإسلامى الشيخ الشحات العزازى،  المسلمين بإخراج الزكاة فى وقتها أو لمن لا يستحق الحصول عليها، قائلا :" جمع الزكاة عمل مؤسسى تقوم به الدولة، لتوصيله إلى المستحق لها".

 وأضاف العزازي خلال حلقة برنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع على فضائية "دي إم سي"،: "الأصل فى الزكاة عمل مؤسسى تقوم به الدولة، أو بمن أجازت له من مؤسسات تابعة للشئون الاجتماعية".

وتابع : النبى محمد صلى الله عليه وسلم، كان له موظف يوزع الصدقات والزكاة، وتطورت فيما بعد إلى بيت المال، معقبا :" مش أي حد ياخد الزكاة بتاعتك ".

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