داعية: مش أي حد ياخد الزكاة بتاعتك

29 نوفمبر 2019 - 02:05 م

طالبالداعية الإسلامى الشيخ الشحات العزازى، المسلمين بإخراج الزكاة فى وقتها أو لمن لا يستحق الحصول عليها، قائلا :" جمع الزكاة عمل مؤسسى تقوم به الدولة، لتوصيله إلى المستحق لها".



وأضاف العزازي خلال حلقة برنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع على فضائية "دي إم سي"،: "الأصل فى الزكاة عمل مؤسسى تقوم به الدولة، أو بمن أجازت له من مؤسسات تابعة للشئون الاجتماعية".



وتابع : النبى محمد صلى الله عليه وسلم، كان له موظف يوزع الصدقات والزكاة، وتطورت فيما بعد إلى بيت المال، معقبا :" مش أي حد ياخد الزكاة بتاعتك ".

