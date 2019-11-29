» "كاف" يغير حكم لقاء الزمالك ومازيمبي

29 نوفمبر 2019 - 01:46 م

قررت لجنة الحكام بالاتحاد الإفريقي، تغيير حكم لقاء الزمالك ومازيمبي فى افتتاح مشوار الفريقين بدورى أبطال أفريقيا، وإسنادها إلى الحكم المالى كيتا محمدو بدلًا من الجابوني إريك أوتوجو كاستان.

من جانبهم قال مسئولى نادى الزمالك، إن "الكاف" لم يخطر النادى حتى الآن بتغير حكم اللقاء.

وأضافوا : "لم نُخطر بتغيير الحكم ولم نتلق أي خطاب من الكاف، وحال إخطارنا رسميا بالقرار سيتم إرسال اعتراض رسمي".

ويحل الزمالك ضيفا على مازيمبي في تمام الساعة الثالثة عصر غد السبت بافتتاح مبارياته في دور المجموعات لدوري الأبطال.