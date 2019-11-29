ارتفاع أسعار تذاكر حديقة الحيوان لـ 50 جنيها.. والحكومة ترد

29 نوفمبر 2019 - 01:01 م

ترددت أنباء في الأيام الماضية عن زيادة أسعار تذاكر حديقة حيوان الجيزة وأكد بعض الشائعات أن التذكرة ستصل إلي 50 جنيها للفرد، إلا أن المركز الإعلامي لمجلس الوزراء نفي ذلك بشدة مؤكدا أنه لن يتم زيادة أسعار التذاكر.

وأشار المركز في بيان أصدره اليوم، إلي أنه تواصل مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، والتي نفت بشدة مثل هذه الشائعات وأكدت أن التذكرة ستظل بـ 5 جنيهات للمواطنين كما هي، طوال أيام الأسبوع إلا يوم الثلاثاء وهو يوم عطلة الحديقة، و سيتم فتح أبوابها لاستقبال السائحين والمدارس الخاصة الدولية برسوم 65 بناء علي طلب عدد من شركات السياحة والمدارس الخاصة، و سيتم استغلال هذه الموارد لتطوير الحديقة وتحسين خدماتها.

وناشدت الوزارة جميع وسائل الإعلام والمواطنين في تحري الدقة في معرفة الحقائق والأخبار حتى لا تحدث بلبلة بين المواطنين.