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رسميا.. الأرسنال يعلن إقالة مدربه إيمري

عرب وعالم

أوناي إيمري
أوناي إيمري

وكالات- الدويني فولي

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مدرب

هزيمة

الأرسنال

أوناي إيمري

أعلن نادي أرسنال الإنجليزي إقالة أوناي إيمري من منصب المدير الفني للفريق بشكل رسمي، وذلك على خلفية النتائج السيئة التي حققها الفريق مؤخرًا، والتي امتدت لـ 7 مباريات دون تحقيق انتصار واحد.

وجاء في بيان صادر عبر الموقع الرسمي لأرسنال :"نعلن اليوم أنه تم اتخاذ قرار بفض الشراكة بين أوناي إيمري وفريق أرسنال".


وقال جوش كرونكي، مدير أرسنال ونجل مالك النادي :"أتوجه بخالص شكرنا إلى أوناي وزملائه الذين كانوا لا يلينون في جهودهم لإعادة النادي إلى المنافسة على المستوى الذي نتوقعه جميعًا، ونتمنى له النجاح في المستقبل".

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