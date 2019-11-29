رسميا.. الأرسنال يعلن إقالة مدربه إيمري

أعلن نادي أرسنال الإنجليزي إقالة أوناي إيمري من منصب المدير الفني للفريق بشكل رسمي، وذلك على خلفية النتائج السيئة التي حققها الفريق مؤخرًا، والتي امتدت لـ 7 مباريات دون تحقيق انتصار واحد.

وجاء في بيان صادر عبر الموقع الرسمي لأرسنال :"نعلن اليوم أنه تم اتخاذ قرار بفض الشراكة بين أوناي إيمري وفريق أرسنال".

وجاء في بيان صادر عبر الموقع الرسمي لأرسنال :"نعلن اليوم أنه تم اتخاذ قرار بفض الشراكة بين أوناي إيمري وفريق أرسنال".