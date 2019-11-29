  • الجمعة 29 نوفمبر 2019
  • بتوقيت مصر02:49 م
بحث متقدم
ارشيف

"شباب الفراعنة" يهزمون الجزائر ويتصدرون بطولة شمال أفريقيا

داعية: مش أي حد ياخد الزكاة بتاعتك

داعية: مش أي حد ياخد الزكاة بتاعتك

صلاة الجمعة

الإفتاء توضح حكم صلاة الجمعة دون سماع الخطبة

الإعلامي مصطفى بكري

هذه الوزيرة أول الراحلين في التغيير القادم

المترو

"دلع جزمتك".. المترو يوفر إمكانية تلميع الأحذية بالمحطات

هيثم أحمد زكي

تعرف على الوريث الوحيد لـ "هيثم أحمد زكي".. وتفاصيل التركة

مصر للطيران

مصر للطيران تزف بشري سارة بشأن رحلاتها الدولية

فايلر

التشكيل المتوقع للأهلى بموقعة النجم الساحلى

حديقة الحيوان بالجيزة

ارتفاع أسعار تذاكر حديقة الحيوان لـ 50 جنيها.. والحكومة ترد

اكتشف أن زوجته ليست بكرا

اكتشف أن زوجته ليست بكرا.. والمحكمة : العقد صحيح

داعية: لو أخوك وعمل كدا بلغ عنه

آخر الأخبار

رمضان عبد المعز، الداعية الإسلامي
رمضان عبد المعز، الداعية الإسلامي

إيمان هاني

أخبار متعلقة
#

داعية إسلامي : ما يفعله الرئيس من " شيم الصالحين"

#

أبو شقة: لو جبنا دجالين مش هيقدروا يعملوا كدا

#

داعية: الإخوان كفار

#

تامر أمين :أنا لو وزير الصحة هعمل كدا وبسرعة

داعية إسلامى

العدل

دي إم سي

رمضان عبد المعز



طالب رمضان عبد المعز، الداعية الإسلامي، الأمة الإسلامية بتنفيذ العدل دائما، قائلا :" اعدل حتى ولو على نفسك مهما كانت الظروف."

وأضاف "عبدالمعز"، خلال تقديم برنامج "لعلهم يفقهون"، المُذاع عبر فضائية "دي إم سي"، :"لما تلاقى حد بيسرق المال العام، أنت كده أصبحت فى ورطة مع الله لازم تقيم العدل، وتبلغ عنه، تلاقى ناس تقولك حرام عليك هتقطع عيشه هتؤذيه".

 وتابع :" ترك هؤلاء ليس من العدل، ولابد أن نحافظ على حقوق الناس والمال العام كما أمرنا الله، متابعًا: "حتى لو أخوك أو أقرب الناس إليك وسرق المال العام بلغ عنه".

تقييم الموضوع:

النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

أسعد كل الناس.. ثم مات تعيسًا!

محمود سلطان

عبد الملك بن مروان.. للتاريخ قانونه وللإنسان قدره

د. هشام الحمامي

(فقراء ودولاراااات)

القس مكاريوس فهيم قليني

موت الحقيقة!!

ياسر أنور

سد النهضة في واشنطن !

طه خليفة

لغة لا تموت

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا

اخترنا لك

» تعرف علي سعر "حذاء نابليون" بالمزاد
» الكويت.. تحذير عاجل من الداخلية للمواطنين بشأن هذا الأمر
» مجلس الوزراء يوضح حقيقة تعرض مصر لإعصار خطير
» وزير النقل يستعرض الفرص الاستثمارية بلندن
» "كاف" يغير حكم لقاء الزمالك ومازيمبي
» "بوسي كات" تعود بعد غياب 10 سنوات
» الكويت تستقبل الأمير وليام في زيارة رسمية
» شاهد.. كلب يقتحم مباراة ويتراقص مع اللاعبين
» أرسنال يقيل الإسباني"إيمرى" من تدريب الفريق
» الموت يفجع فنانا شهيرا
» الحكومة تكشف حقيقة تسريح العاملين بالصحف القومية

استطلاع رأي

ما هي توقعاتك بشأن أزمة سد النهضة؟

  • مغرب

    04:57 م

  • فجر

    05:11

  • شروق

    06:39

  • ظهر

    11:48

  • عصر

    14:38

  • مغرب

    16:57

  • عشاء

    18:27

من الى
أرشيفية
تواضروس
حملة 2 كفاية
أرشيفية
فيس بوك