داعية: لو أخوك وعمل كدا بلغ عنه

29 نوفمبر 2019 - 12:31 م





طالب رمضان عبد المعز، الداعية الإسلامي، الأمة الإسلامية بتنفيذ العدل دائما، قائلا :" اعدل حتى ولو على نفسك مهما كانت الظروف."



وأضاف "عبدالمعز"، خلال تقديم برنامج "لعلهم يفقهون"، المُذاع عبر فضائية "دي إم سي"، :"لما تلاقى حد بيسرق المال العام، أنت كده أصبحت فى ورطة مع الله لازم تقيم العدل، وتبلغ عنه، تلاقى ناس تقولك حرام عليك هتقطع عيشه هتؤذيه".



وتابع :" ترك هؤلاء ليس من العدل، ولابد أن نحافظ على حقوق الناس والمال العام كما أمرنا الله، متابعًا: "حتى لو أخوك أو أقرب الناس إليك وسرق المال العام بلغ عنه".

