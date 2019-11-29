لجان شعبية لحماية المتظاهرين في ذي قار

29 نوفمبر 2019 - 11:31 ص

نظم معتصمي "ذي قار" لجان شعبية لحماية المتظاهرين خاصة بعد المواجهات التي شهدها الإعتصام مع قوات الأمن والتي أدت إلي مقتل 45 شخصا و إصابة المئات في مدن الناصرية وبغداد وجنوبي ووسط البلاد.

علي الجانب الآخر أعلن رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي تشكيل لجان تحقيق في أحداث محافظتي " ذي قار" و"النجف".

يذكر أن محافظ "ذي قار" استقال من منصبه بعد سقوط 32 قتيل في المحافظة، حسبما ذكرت" سكاي نيوز عربية".

جدير بالذكر أن مصادر طبية أعلنت أن 16 متظاهر قتلوا و500 أصيبوا في احتجاجات أمس، لذلك أعلنت عشائر عراقية حمل السلاح لحماية المتظاهرين في محافظات الوسط والجنوب.