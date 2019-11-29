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الاجتماع الثاني لحل أزمة سد النهضة في القاهرة

الحياة السياسية

سد النهضة
سد النهضة

متابعات - أمينة عبد العال

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الولايات المتحدة

البنك الدولي

السودان

القاهرة

سد النهضة

يعقد الاجتماع الثاني لمناقشة أزمة سد النهضة بين مصر والسودان وأثيوبيا الإثنين  المقبل، في القاهرة، من أصل 4 اجتماعات لمناقشة الأزمة.

ومن المتوقع عقد الاجتماع الثالث في الخرطوم في أواخر ديسمبر، والرابع سيعقد في أديس أبابا في أوائل يناير المقبل للاتفاق حول ملء وتشغيل سد النهضة قبل 15 يناير المقبل.

في سياق متصل ذكرت وزارة الري والموارد المائية السودانية أن الوزير ياسر عباس سيغادر السودان الأحد ليرأس وفد السودان للمشاركة في الاجتماع يومي الاثنين والثلاثاء.

يذكر أن الاجتماع الأول تم عقده في أثيوبيا في منتصف نوفمبر الحالي بحضور ممثلين من الولايات المتحدة والبنك الدولي كمراقبين لعروض الدول الثلاثة، وفي الاجتماع وافقت الأطراف الثلاثة علي استكمال  المباحثات.


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