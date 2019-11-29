مطرب شهير: لولا السيسي نص المصريين كانوا ماتوا

29 نوفمبر 2019 - 11:03 ص

روي المطرب علي حميدة، تفاصيل تعافيه من فيروس سي ،قائلا :"إنه أول من حصل على عقار "سوفالدي" المخصص لعلاج فيروس سي، فور وصوله لمصر".



وأضاف حميدة، خلال حواره ببرنامج "فنجان قهوة"، الذي يعرض عبرفضائية "صدى البلد":"مصر تكاد تكون مفيهاش فيروس سي، بعد ما كل واحد شك إن عنده المرض ده وراح اطمن علي نفسه ، معقبا ": "لولا الرئيس السيسي لمات نصف المصريين، هو صاحب المبادرة، التي قضت على فيروس سي".



وأكد الفنان علي حميدة، أنه عندما أُصيب بالمرض لم يكن علاجه قد ظهر في مصر، معقبا :" ذهبت إلى طبيب كان عضوًا في اللجنة القومية لعلاج الفيروسات الكبدية التابعة لوزارة الصحة، وأخبرني أن هذا المرض لا علاج له، لكننا سنحاول القضاء على فرص تطوره، حتى تكتشف البلاد العلاج، وكتب لي اسم السوفالدي بالفعل، ثم وجدته يكلمني في أحد الأيام، يخبرني بوصوله مصر" .



وأشار إلى أنه أول مواطن يصرف دواء السوفالدي، وذلك من مستشفى القباري العام بمحافظة الإسكندرية، مضيفا:"كانت مستشفى حكومي وافتكرتها حاجة أي كلام، طلعت أفضل من هارفارد ومستشفيات أمريكا، والرئيس اتطمن عليا بنفسه".

