مزاد علنى لقميص "رونالدو" لدعم فريق عربى

29 نوفمبر 2019 - 10:59 ص

أرسل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم فريق يوفنتوس الإيطالي، قميصه إلى تونس لعرضه في مزاد علنى لأجل دعم النادي الإفريقي التونسي لكرة القدم.

وجاءت مبادرة "الدون" لمساندة الفريق التونسى، بعد معرفته بالصعوبات التى يواجهها الفريق، خاصة بعد تدخل الإعلامية حنان العش، التي تحدثت في وقت سابق عن اتصالها باللاعب وطرحت فكرة دعمه للإفريقي.

ونشر الإعلامي نوفل الورتاني صورة مع قميص النجم رونالدو عبر حسابه على موقع "إنستجرام"، وكتب معلقا: "مساندة للنادي الإفريقي"، بهدف بيعه في المزاد العلني لفائدة الحساب المفتوح لفض نزاعات الفريق.