  • الجمعة 29 نوفمبر 2019
  • بتوقيت مصر11:24 ص
بحث متقدم
رضوي الشربيني

"اثبت رجولتك تلاقيها قلبت قطة" تصريحات جريئة لـ"الشربيني"

ارشيف

مزاد علنى لقميص "رونالدو" لدعم فريق عربى

الرئيس السيسي

مطرب شهير: لولا السيسي نص المصريين كانوا ماتوا

بن سلمان يوقع في سجل كبار الزوار

توقيع "بن سلمان" في سجل قصر الوطن يشعل مواقع التوصل

قمح روسي

الحكومة تحسم الجدل حول شراء القمح من المزارعين

جثة

العثور على جثة سيدة مذبوحة في الأسمرات

أسامة بن لادن

فرقة غنائية لابنة شقيق " بن لادن" في لندن

الحوثيون يخترقون الهدنة باليمن

الحوثيون يعلنون إسقاط مروحية عسكرية سعودية

ترامب يصل سرا إلى أفغانستان

ترامب يصل سرا إلى أفغانستان.. ويعلن هذا الأمر

علاء مبارك

علاء مبارك: أجمل شيء " الرزق الحلال"

وكيل النواب:

23 شابا كنواب للمحافظين تمكين حقيقي للشباب بدون أي شعارات

الحياة السياسية

سليمان وهدان وكيل مجلس النواب
سليمان وهدان وكيل مجلس النواب

متابعات - سارة أشرف

أخبار متعلقة
#

الجماهير تملئ جنبات ستاد القاهرة

#

قبيل المباراة.. «تذكرتي» تعلن نفاذ تذاكر نهائي كأس الأمم

#

«الجبلاية» تكشف ملاعب بطولة الأمم تحت 23 سنة

#

الحسيني: ستات الإخوان أذكى نساء العالم

مجلس النواب

الأحزاب

المحافظين

نواب المحافظين

قال سليمان وهدان، وكيل مجلس النواب، إن الاعتماد على شباب البرنامج الرئاسي وشباب تنسيقية الأحزاب في المناصب الإدارية للدولة من خلال تعيين 23شاب كنواب للمحافظين هو تمكين حقيقي للشباب بدون اي شعارات ويأتي في إطار ثقة الرئيس بأن الشباب هم بناء المستقبل.

وأوضح وهدان في بيان له، أن خطوة تمكين الشباب لم تأتي من اليوم ولكن بدأت منذ بداية حكم الرئيس السيسي وعمل مؤتمرات الشباب، والبرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب والذي يفرز الآن قيادات شبابيه قادرة على اعتلاء المناصب الإدارية في الدولة.

وأضاف "وكيل النواب" أن اختيار عدد من شباب تنسقية الأحزاب في حركة المحافظين يفتح الباب أمام كافة الشباب المصري بالمشاركة بقوة وفاعلية في الأحزاب، ويدعم دور الأحزاب على الأرض، ويمنح الأمل والطموح أمام كل شاب يرى في نفسه الأهلية للمشاركة في مناصب إدارية في الدولة، مشيرا إلى أن هذا الاختيار يحقق التمكين السياسي والاقتصادي للشباب، ويعمل على مشاركتهم في خطط الدولة المستقبلية، ويفعل المادة الخامسة من الدستور الخاصة بالتعددية الحزبية والمشاركة السياسية.

وأشار إلى أن الرئيس كان لديه حرص كبير على عمل حوار بناء مع الشباب وسماع مشاكلهم وتأهيلهم من خلال البرنامج الرئاسي ، وكذلك اطلاعهم على أبرز التحديات التي تواجه الدولة المصرية، خاصة أن مصر دولة شابة ويمثل الشباب فيها نسبة كبيرة من المجتمع تمثل أكثر من 65?.

وتابع "وهدان" أن الشباب هم بناة المستقبل وعماد الوطن، وهم أساس الحداثة والتطوير، ولابد من تلبية احتياجاتهم وآمالهم لتحقيق طموحاتهم نحو العالمية والإبداع والانفتاح على العالم، مؤكدًا أن الشباب هم سلاح الرئيس في بناء الدولة الحديثة وهو دائم الرهان عليه.


تقييم الموضوع:

النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

أسعد كل الناس.. ثم مات تعيسًا!

محمود سلطان

عبد الملك بن مروان.. للتاريخ قانونه وللإنسان قدره

د. هشام الحمامي

(فقراء ودولاراااات)

القس مكاريوس فهيم قليني

موت الحقيقة!!

ياسر أنور

سد النهضة في واشنطن !

طه خليفة

لغة لا تموت

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا

اخترنا لك

» 23 شابا كنواب للمحافظين تمكين حقيقي للشباب بدون أي شعارات
» المالية: إجراءات جديدة لتقليل زمن الإفراج وتكاليف التخليص الجمركي
» الإمارات تصطدم بـ "أسود الرافدين" بخليجي 20
» من جديد عودة عمل بـ "الماسنجر وإنستجرام"
» وفاة رئيس الوزراء الأسبق عن عمر 101 عاما
» "الدراويش" يختتم تدريباته استعدادًا لـ «زعيم الثغر»
» «ذئاب الجبل» يستدرج الجونة بالجبل الأخضر
» عبير صبري: "الفن مرض.. وهذا هو سر أدواري المثيرة"
» "الخطيب" يحفز اللاعبين بهذه الطريقة
» مباحثات أولية لترتيب زيارة لرئيس إسرائيل إلى الأردن
» رضوى الشربيني تفتح النار على الرجال بسبب هذا الأمر

استطلاع رأي

ما هي توقعاتك بشأن أزمة سد النهضة؟

  • ظهر

    11:48 ص

  • فجر

    05:11

  • شروق

    06:39

  • ظهر

    11:48

  • عصر

    14:38

  • مغرب

    16:57

  • عشاء

    18:27

من الى
أرشيفية
تواضروس
حملة 2 كفاية
أرشيفية
فيس بوك