  • الجمعة 29 نوفمبر 2019
  • بتوقيت مصر11:23 ص
بحث متقدم
رضوي الشربيني

"اثبت رجولتك تلاقيها قلبت قطة" تصريحات جريئة لـ"الشربيني"

ارشيف

مزاد علنى لقميص "رونالدو" لدعم فريق عربى

الرئيس السيسي

مطرب شهير: لولا السيسي نص المصريين كانوا ماتوا

بن سلمان يوقع في سجل كبار الزوار

توقيع "بن سلمان" في سجل قصر الوطن يشعل مواقع التوصل

قمح روسي

الحكومة تحسم الجدل حول شراء القمح من المزارعين

جثة

العثور على جثة سيدة مذبوحة في الأسمرات

أسامة بن لادن

فرقة غنائية لابنة شقيق " بن لادن" في لندن

الحوثيون يخترقون الهدنة باليمن

الحوثيون يعلنون إسقاط مروحية عسكرية سعودية

ترامب يصل سرا إلى أفغانستان

ترامب يصل سرا إلى أفغانستان.. ويعلن هذا الأمر

علاء مبارك

علاء مبارك: أجمل شيء " الرزق الحلال"

"خطه جميل"..

توقيع "بن سلمان" في سجل قصر الوطن يشعل مواقع التوصل

عرب وعالم

بن سلمان يوقع في سجل كبار الزوار
بن سلمان يوقع في سجل كبار الزوار

علي محمود

أخبار متعلقة
#

زيارة "بن سلمان" لمعرض الرياض للسيارات تشعل مواقع التواصل

#

شاهد.. "بن سلمان" يفاجئ الجميع في معرض السيارات

#

بن سلمان يبدأ التحقيق في قضية "الملايين الوهمية"

#

بن سلمان: في هذه الحالة سأترك منصبي وأعمل في مكان آخر

أبو ظبي

أخبار السعودية

مواقع التواصل

محمد بن سلمان

سجل قصر الوطن

حظي توقيع ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، في سجل كبار الزوار بقصر الوطن في أبو ظبي، باهتمام كبير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

وعبر كثيرون عن إعجابهم بخط ولي العهد السعودي في الكلمة التي تركها في سجل الزيارات في أبوظبي؛ حيث تمنى أحدهم أن يتمكن من تقليد توقيع ولي العهد السعودي محمد بن سلمان.

فيما وصف آخر انطباعاته عن توقيع محمد بن سلمان وكلمته في السجل بالقول: "خط جميل .. توقيع أجمل .. ثقة تامة.. شخصية متميزة.. منظمة.. طموح.. همة عالية".


تقييم الموضوع:

النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

أسعد كل الناس.. ثم مات تعيسًا!

محمود سلطان

عبد الملك بن مروان.. للتاريخ قانونه وللإنسان قدره

د. هشام الحمامي

(فقراء ودولاراااات)

القس مكاريوس فهيم قليني

موت الحقيقة!!

ياسر أنور

سد النهضة في واشنطن !

طه خليفة

لغة لا تموت

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا

اخترنا لك

» 23 شابا كنواب للمحافظين تمكين حقيقي للشباب بدون أي شعارات
» المالية: إجراءات جديدة لتقليل زمن الإفراج وتكاليف التخليص الجمركي
» الإمارات تصطدم بـ "أسود الرافدين" بخليجي 20
» من جديد عودة عمل بـ "الماسنجر وإنستجرام"
» وفاة رئيس الوزراء الأسبق عن عمر 101 عاما
» "الدراويش" يختتم تدريباته استعدادًا لـ «زعيم الثغر»
» «ذئاب الجبل» يستدرج الجونة بالجبل الأخضر
» عبير صبري: "الفن مرض.. وهذا هو سر أدواري المثيرة"
» "الخطيب" يحفز اللاعبين بهذه الطريقة
» مباحثات أولية لترتيب زيارة لرئيس إسرائيل إلى الأردن
» رضوى الشربيني تفتح النار على الرجال بسبب هذا الأمر

استطلاع رأي

ما هي توقعاتك بشأن أزمة سد النهضة؟

  • ظهر

    11:48 ص

  • فجر

    05:11

  • شروق

    06:39

  • ظهر

    11:48

  • عصر

    14:38

  • مغرب

    16:57

  • عشاء

    18:27

من الى
أرشيفية
تواضروس
حملة 2 كفاية
أرشيفية
فيس بوك