العراق.. مقتل 13 متظاهراً وإصابة 300 في النجف الخميس

29 نوفمبر 2019 - 12:00 ص

أفاد مصدر طبي، أن عدد الضحايا في احتجاجات مدينة النجف الخميس، بلغ 13 قتيلاً في صفوف المتظاهرين و300 جريحًا على الأقل.



وقال المصدر الذي يعمل في دائرة صحة النجف الحكومية للأناضول، إن عدد قتلى المتظاهرين الخميس وصل 13 شخصاً قضى معظمهم بالرصاص الحي.

وأضاف المصدر، الذي طلب عدم نشر اسمه، أن 300 متظاهر أصيبوا بجروح جراء الرصاص الحي وقنابل الغاز المسيل للدموع، مبيناً أن عدداً من الجرحى إصاباتهم خطرة.

إلى ذلك، قال ثلاثة شهود عيان من المتظاهرين للأناضول، إن غالبية القتلى والجرحى سقطوا على يد مسلحين يرتدون ملابس مدنية يطلقون الرصاص على المحتجين، لكن لم يتضح هوياتهم على الفور.

وأضاف الشهود أن مناطق متفرقة من المدينة تشهد مواجهات متصاعدة حتى ساعة متأخرة من مساء الخميس.

ويرتفع بذلك عدد القتلى الخميس إلى 46 متظاهراً، بعد مقتل 32 آخرين في مدينة الناصرية مركز محافظة ذي قار برصاص قوات الأمن.

وتعتبر هذه الاضطرابات تصعيداً كبيراً في الاحتجاجات المناهضة للحكومة، والتي بدأت مطلع أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

ومنذ بدء الاحتجاجات، سقط 393 قتيلاً على الأقل و15 ألف جريح، وفق إحصاء أعدته الأناضول، استنادا إلى أرقام لجنة حقوق الإنسان البرلمانية، ومفوضية حقوق الإنسان (رسمية تتبع البرلمان)، ومصادر طبية وحقوقية.

وطالب المحتجون في البداية بتأمين فرص عمل وتحسين الخدمات ومحاربة الفساد، قبل أن تتوسع الاحتجاجات بصورة غير مسبوقة، وتشمل المطالب رحيل الحكومة والنخبة السياسية المتهمة بالفساد.