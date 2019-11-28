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نتنياهو يقرر تحويل 11.5 مليون دولار لدعم المستوطنين

عرب وعالم

نتنياهو
نتنياهو

المصريون ووكالات

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أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، أن حكومته ستقر الأحد المقبل، تقديم دعم مالي بقيمة 40 مليون شيقل (11.5 مليون دولار) لأنظمة الأمن والإنقاذ في مستوطنات الضفة الغربية.
جاء ذلك في بيان لمكتب نتنياهو، خلال استقباله قادة ما يسمى "مجلس مستوطنات الضفة الغربية" في مدينة القدس.
وقال نتنياهو، إنه "سيتم تحويل 34.5 مليون شيقل (10 ملايين دولار) لمرة واحدة كموازنة أمنية إضافية".
وتابع "كما سيتم تحويل مبلغ 5.5 مليون شيقل (1.5 مليون دولار تقريبا) لصالح محطات الإنقاذ والإسعاف في مستوطنات الضفة الغربية".
نتنياهو، ذكر أيضا أنه "سيتم تحويل 3.6 مليون شيقل (مليون دولار) لاحقا بعد إقرار الوزراء المختصين، لصالح مراكز الدعم المخصصة للمستوطنين".
وحسب البيان ذاته، رحب رئيس "مجلس مستوطنات الضفة الغربية" دافيد الحياني، بهذه القرارات، قائلا إن نتنياهو "يثبت مرة أخرى إخلاصه وإصراره الدائم في دعم وتطوير الاستيطان في الضفة الغربية".
وحتّى مطلع 2019، بلغ عدد مستوطني الضفة الغربية بما فيها القدس نحو 670 ألف مستوطن، منهم 228 ألف و500 مستوطن في القدس. -

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