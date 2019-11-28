نائب محافظ: اختياري نائبًا جاء اختيارًا إلاهيًا

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بلال حبش نائب محافظ بني سويف الجديد

أحمد سالم

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قال بلال حبش نائب محافظ بني سويف الجديد، هناك اختيار إلاهي في أن يكون يوم تكليفي بالمنصب هو نفس يوم عيد ملادي.

وأضاف خلال لقاء لبرنامج «صوت الناس»، المذاع عبر فضائية «المحور»، مساء الخميس، أنه لأول مرة يعين 23 نائبًا للمحافظين، جميعهم من الكوادر الشبابية بالبرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب للقيادة.

وأشار إلى أن تمثيل الشباب لنيابة المحافظين ليس إجباريًا مشيرًا إلى أن يوم السابع والعشرون من نوفمبر سيبقى يومًا تاريخيًا في مصر.

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