رجل أعمال إماراتي شهير يدعو الخليج للتطبيع مع إسرائيل

28 نوفمبر 2019 - 09:29 م

دعا رجل الأعمال الإماراتي خلف الحبتور، دول الخليج إلى إقامة علاقات طبيعية مع إسرائيل.

جاء ذلك، خلال حوار مع مجلة "عامي" اليهودية الأمريكية، دعا من خلاله دول الخليج إلى التطبيع الكامل مع إسرائيل.

وقال الحبتور "إنه يجب علينا بدول الخليج أن نقول علنا أننا نريد إقامة علاقات مع إسرائيل. أريد أن تكون علاقات الإمارات مع إسرائيل مفتوحة، يمكننا الاستفادة منها سياسيا واقتصاديا في كلا الجانبين.

ونشرت المجلة الأمريكية صورة رجل الأعمال الإماراتي على غلافها الرئيس، في عددها الأخير، قبل يومين، وكتبت تحت تلك الصورة مقتطفات من الحوار المطول معه، حول التطبيع مع إسرائيل وصنع السلام في منطقة الشرق الأوسط.

ونشرت الخارجية الإسرائيلية مقتطفات من هذا الحوار، على صفحتها "إسرائيل بالعربية"، الرسمية في "تويتر"، قائلة:

اختلاف في المظهر والمعتقد واحد: الصحفي اليهودي الأمريكي شالومي زييانتس، يحاور في دبي الملياردير الإماراتي الشهير، خلف الحبتور، الذي يرتدي الزي الإماراتي الجلباب والشماغ... فيما يعتمر زييانتس القبعة اليهودية [كيباه].

ونقلت الخارجية الإسرائيلية عن لسان خلف الحبتور، قوله "في حوار له مع مجلة عامي اليهودية الأمريكية، قال الملياردير الإماراتي، خلف الحبتور: العرب واليهود هم أبناء عمومة. كما أنه من الغباء أن يقاتل أولاد العم بعضهم البعض... يجب علينا في دول الخليج أن نقول علنا أننا نريد إقامة علاقات مع إسرائيل.

يشار إلى أن خلف الحبتور، ملياردير إماراتي، يعيش في دبي، أسس ويترأس مجلس إدارة مجموعة "الحبتور"، كما شغل منصب رئيس مجلس إدارة شركة دبي الوطنية للتأمين وإعادة التأمين.