«جريمة المعادي».. السائل المنوي يكشف تورط حارس العقار

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المعادى

تحرش

حارس العقار

سائل منوي

عندما تستمتع من «فتاة المعادي» التي لم يتجاوز عمرها الـ15 عامًا، ما حدث معها لا تكاد تتخيل الجريمة التي كشفتها، بعد تعدي حارس العقار عليها بالسب والقذف والتعدي الجنسي عبر التحرش بها وصولًا لإخراج عضوه الذكري وقذف سائله المنوي عليها.

ما يثير الأمور غرابة أن الفتاة التي تدرس بالصف الثالث الإعدادي كانت بصحبة صديقها البالغ من العمر 16 عامًا، والذي أخذها على الفور وتوجها إلى قسم شرطة المعادي لتحرير محضر بالواقعة، متهمة حارس العقار 27 عاما بالتحرش بها وقذف سائله المنوي على ملابسها بعد أن أخرج عضوه الذكري.

تم تحرير محضر بالواقعة والتحفظ على ملابس الفتاة وإرسالتها النيابة للطب الشرعي وأخذ عينة من دم المتهم حارث العقار وعمل تحليل DNA لتحديد ما إذا كان السائل المنوي يخصه حارس العقار من عدمه.

وكشف تقرير الطب الشرعي الصادر مساء اليوم الخميس صحة الواقعة، وأكد على أن السائل المنوي الموجود على ملابس الفتاة يخص الشاب حارس العقار.

فيما ألقت قوة من قسم شرطة المعادي، اليوم الخميس ، القبض على حارس العقار المتهم في الواقعة.


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