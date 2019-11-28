» مفاجأة.. رئيس إسرائيل يلتقي أميرًا عربيًا

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الرئيس الإسرائيلي رؤوفين ريفلين
الرئيس الإسرائيلي رؤوفين ريفلين

محمد فضل- متابعات

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الملك عبدالله

الرئيس الإسرائيلي رؤوفين ريفلين

أمير عربي

كشفت هيئة البث الإسرائيلية "مكان"، اليوم الخميس، عن لقاء جمع بين الرئيس الإسرائيلي رؤوفين ريفلين، مع الأمير غازي بن محمد، كبير مستشاري العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، في العاصمة الإنجليزية لندن، لبحث عدة قضايا، من بينها موقع المغطس في نهر الأردن وأرض الأديرة.

وذكرت القناة العبرية أن رئيس الدولة رؤوفين ريفلين، التقى على هامش زيارته للندن، أمس الأربعاء، مع كبير مستشاري الملك الأردني، الأمير غازي بن محمد.

وأفادت القناة بأن الاجتماع انصب على عدة موضوعات مهمة، بينها موقع المغطس على نهر الأردن، ودفع المشروع الذي بادر إليه السيد ريفلين قدما في المنطقة، والمعروف باسم أرض الأديرة المتعلقة بترميم وإعمار المواقع والأماكن المقدسة فيها، وإنشاء مسار للحجاج المسيحيين.

وأوضحت القناة أن هذا المشروع يشكل خطوة مهمة وحيوية لمد جسر بين شعوب المنطقة.

وأعرب ريفلين والأمير غازي عن أملهما في مواصلة الحوار المشترك حول هذه القضايا. وتم تأكيد صحة النبأ في عمان.

يأتي لقاء ريفلين وغازي في الوقت الذي تشهد العلاقات الأردنية الإسرائيلية حالة من التوتر، خاصة حينما أكد العاهل الأردني خلال مشاركته في جلسة حوارية في نيويورك، الخميس الماضي، أن العلاقات الثنائية في أسوأ حالاتها الآن، ويرجع جزء من الأسباب إلى قضايا داخلية في إسرائيل.


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