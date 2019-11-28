  • الخميس 28 نوفمبر 2019
  • بتوقيت مصر08:51 م
بحث متقدم
أمير قطر وملك السعودية

خلال زيارة سرية.. قطر تبلغ السعودية تخليها عن الإخوان؟

فلسطين

بيان مفاجئ من أسرة رافع العلم الفلسطيني بأمم إفريقيا

اللاعبون بعد طردهم

شاهد.. لاعبو نادي الشمس يفترشون الشارع بعد طردهم

الرئيس الإسرائيلي رؤوفين ريفلين

مفاجأة.. رئيس إسرائيل يلتقي أميرًا عربيًا

حريق قطار

بالصور.. حريق يلتهم عربة ركاب قطار بالكامل

رمضان عبدالمعز

مات مديونًا ولم يستطع تسديد ما عليه..هل يدخل النار؟

أرشيف

«الإفتاء»: التعدد موجود في ديانات أخرى غير الإسلام

الزنجبيل

7 فوائد مذهلة للزنجبيل.. من مواجهة الالتهابات لمنع السرطان

وزير الخارجية

مصر تعلن اعتراضها على اتفاقية «أردوغان» و«السراج»

الحوثيين

رسالة تهديد حوثية للسعودية والإمارات: الحرب لم تبدأ بعد

بمحطة كفر الزيات

بالصور.. حريق يلتهم عربة ركاب قطار بالكامل

قضايا وحوادث

حريق قطار
حريق قطار

أحمد سالم

أخبار متعلقة
#

بالصور.. تفاصيل حريق كنيسة مارجرجس في المنصورة

#

بالفيديو.. حريق ضخم في محطة قطار الحرمين بجدة

#

شاهد.. حريق هائل يلتهم محالا تجارية بالإسماعيلية

حريق

عربة ركاب

محطة كفر الزيات

تمكنت قوات الحماية المدنية بالغربية من السيطرة على حريق اندلع بعربة قطار داخل مخزن محطة كفر الزيات، وذلك بالخط 20 و 21.

ونتيجة لاشتعال النيران في العربة ، فإن النيران التهمتها بالكامل، لوجود مادة عازلة مطلية على العربة نتيجة التفاعل مع أشعة الشمس دون وقوع إصابات.

وتلقي مدير أمن الغربية اخطارًا من مركز كفر الزيات، يفيد بوقوع حريق في عربة قطار بمحطة كفر الزيات، وعلى الفور انتقلت سيارتا المطافي، إلى مكان الواقعة.

وقامت الحماية المدنية بالسيطرة على الحريق، وتبين من حريات ومعاينة المباحث، أنه لا توجد شبهة جنائية في الحريق، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الحريق.

شاهد الصور..





تقييم الموضوع:

النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

أسعد كل الناس.. ثم مات تعيسًا!

محمود سلطان

عبد الملك بن مروان.. للتاريخ قانونه وللإنسان قدره

د. هشام الحمامي

(فقراء ودولاراااات)

القس مكاريوس فهيم قليني

موت الحقيقة!!

ياسر أنور

سد النهضة في واشنطن !

طه خليفة

لغة لا تموت

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا

اخترنا لك

» بيان مفاجئ من أسرة رافع العلم الفلسطيني بأمم إفريقيا
» مفاجأة.. رئيس إسرائيل يلتقي أميرًا عربيًا
» خلال زيارة سرية.. قطر تبلغ السعودية تخليها عن الإخوان؟
» سفير مصر في تونس: «مباراة النجم الساحلي محسومة للأهلي»
» مات مديونًا ولم يستطع تسديد ما عليه..هل يدخل النار؟
» بالصور.. حبس المتحرش بابنة طارق العوضي
» خناقة بين رضا عبدالعال وجمهور بلدية المحلة
» مقتل أربعة وإصابة العشرات في مظاهرات العراق
» «البدري» يستقر على ضم 6 لاعبين من المنتخب الأوليمبي
» براءات وأحكام مشددة في قضية أحداث مسجد الفتح
» النجم الساحلي يُقيد ثنائي جديد قبل مواجهة الأهلي

استطلاع رأي

ما هي توقعاتك بشأن أزمة سد النهضة؟

  • فجر

    05:11 ص

  • فجر

    05:10

  • شروق

    06:38

  • ظهر

    11:48

  • عصر

    14:38

  • مغرب

    16:57

  • عشاء

    18:27

من الى
أرشيفية
تواضروس
حملة 2 كفاية
أرشيفية
فيس بوك