بالصور.. حريق يلتهم عربة ركاب قطار بالكامل

تمكنت قوات الحماية المدنية بالغربية من السيطرة على حريق اندلع بعربة قطار داخل مخزن محطة كفر الزيات، وذلك بالخط 20 و 21.

ونتيجة لاشتعال النيران في العربة ، فإن النيران التهمتها بالكامل، لوجود مادة عازلة مطلية على العربة نتيجة التفاعل مع أشعة الشمس دون وقوع إصابات.

وتلقي مدير أمن الغربية اخطارًا من مركز كفر الزيات، يفيد بوقوع حريق في عربة قطار بمحطة كفر الزيات، وعلى الفور انتقلت سيارتا المطافي، إلى مكان الواقعة.

وقامت الحماية المدنية بالسيطرة على الحريق، وتبين من حريات ومعاينة المباحث، أنه لا توجد شبهة جنائية في الحريق، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الحريق.



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