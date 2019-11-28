» مات مديونًا ولم يستطع تسديد ما عليه..هل يدخل النار؟

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رمضان عبدالمعز
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داعية إسلامى

ديون

رمضان عبدالعز

كشف الشيخ رمضان عبد المعز، الداعية الإسلامي، حكم الشرع في من مات مديونًا، ولم يستطيع تسديد دينه، مشيرًا إلى أن الأمر يعود إلى نيته، هل كان ينوب ويعمل لتسديد الدين أم لا.

وأضاف "عبدالمعز" خلال برنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع على قناة "دي إم سي"، أن النبي صلى الله عليه وسلم أجاب عن حكم من مات مديونًا، حين قال: "من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه، ومن أخذ أموال الناس يريد إتلافها أتلفه الله".

وتابع: "لو شخص استدان أو اشترى شيئًا وضاقت به السبل وفعل ما في وسعه وأتاه ملك الموت وقبض ولا يملك شيء وليس له ورثة يسددون عنه ولا يملك تركة، لن يدخل النار؛ لأن النية الحاكمة، وهو كانت نية المتعلقة بسداد الدين حسنة".


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