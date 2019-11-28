» مقتل أربعة وإصابة العشرات في مظاهرات العراق

قتل أربعة متظاهرين وأصيب العشرات، خلال مواجهات بين قوات الشرطة العراقية والمحتجين المدنيين، بمدينة النجف العراقية.

وقال مصدر مطلع لوكالة روسيا اليوم، إن الشرطة العراقية أطلق الرصاص الحي على المحتجين، مما تسبب في مصرع أربعة وإصابة عشرات الأشخاص، إثر التدافع والتراشق مع القوات التي تطلق الرصاص المطاطي الحي على المتظاهرين والقنابل المسيلة للدموع التي أدت إلى إصابة الكثيرين بالاختناق.

وتشهد العراق موجة تظاهرات واسعة، منذ أول أكتوبر الماضي، وذلك للمطالبة بتحسين مستوى معيشة المواطنين، والقضاء على الفساد، وحل البرلمان، وإجراء انتخابات مبكرة.