» براءات وأحكام مشددة في قضية أحداث مسجد الفتح

عاقبت محكمة جنايات القاهرة، في الجلسة المنعقدة اليوم الخميس، 4 متهمين بالجن المشدد 10 سنوات، و 5 آخرين بالمشدد 7 سنوات.

فيما قضت المحكمة برئاسة المستشار شبيب الضمراني، وعضوية المستشارين أيمن البابلي، وخالد عوض خالد سلامة، بمعاقبة 31 متهمًا بالسجن المشدد 5 سنوات، مع وضع المحكومة عليهم تحت المراقبة لخمس سنوات بعد انتهاء مدة عقوبتهم.

فيما حكمت بثلاث سنوات سجن مشدد على ثلاثة متهمين آخرين، فيما برأت المحكمة 5 متهمين، وذلك على خلفية أحداث العنف والشغب، في محيط مسجد الفتح برمسيسيوالأزبكية، والتي عُرفت إعلاميًا بأحداث مسجد الفتح.