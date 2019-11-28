7 فوائد مذهلة للزنجبيل.. من مواجهة الالتهابات لمنع السرطان

للزنجبيل فوائد صحية متعددة، لا يكاد ينازعه فيها نبات آخر، فهو يحتوي على مادة مضادة للالتهابات، ما يؤدي إلى تخفيف الألم والورم، كما أنه مضاد للأكسدة يحيد الجذور الحرة الضارة في الجسم، ويقلل من خطر الإصابة بالسرطان.

والفوائد المذهلة للزنجبيل كما رصدتها صحيفة "ذا صن" البريطانية تتمثل في الآتي:

معالجة الارتداد الحمضي

يحدث ارتداد الحمض بناءً على نوع الوجبة التي تناولتها، وهناك بعض الناس عرضة بشكل خاص لذلك. الزنجبيل جيد جدًا في تقليل ارتداد الحمض إلى درجة أنه يستخدم مواده الفعالة في الأدوية المعالجة لارتداد الحمض.

تشير بعض الأبحاث إلى أن تناول الزنجبيل يوميًا، سواء الشاي أو الطعام، يمكن أن يمنع ارتداد الحمض تمامًا.

. تقليل الالتهابات في الجسم

يعد الالتهاب آلية دفاعية مفيدة عندما يحتاج الجزء المصاب من الجسم إلى عزله للحد من الأضرار التي لحقت بالمناطق الأخرى. لذلك يمكن للأشخاص الذين يعانون من حالات التهاب مزمنة مثل التهاب المفاصل تناول الزنجبيل حتى يشعروا بالكثير من الراحة.

. تقليل خطر الإصابة بالسرطان

يتم دراسة الزنجبيل على نطاق واسع لتأثيره على الخلايا السرطانية، إذ أظهرت الأبحاث أنها تقتل خلايا سرطان المبيض بسرعة وأمان أكبر من أدوية العلاج الكيميائي.

كما يمنع الزنجبيل التهاب القولون والأمعاء، وهو عامل خطر للإصابة بالسرطان.

. تحسين عملية الهضم

الزنجبيل لا يهدئ فقط الارتداد الحمضي ويقلل الالتهاب في الأمعاء، يمكن أن يهدئ الغثيان، والسبب هو أنه مضاد حيوي طبيعي يمكنه القضاء على البكتيريا الضارة التي تسبب اضطرابًا في المعدة.

الزنجبيل مفيد أيضًا لتحفيز اللعاب، وهو جزء لا يتجزأ من عملية الهضم، سواء كنت تعاني من الغثيان في الصباح، أو أكلت شيئًا تسبب في ذلك.

. تخفيف وتجنب الصداع

الزنجبيل أيضًا مفيد في علاج الصداع. العديد من أدوية الصداع التي لا تحتاج إلى وصفة طبية هي في الحقيقة مجرد مضادات الالتهاب بدلاً من مسكنات الألم الفعلية.

والزنجبيل هو وسيلة طبيعية لتحقيق نفس الغاية، ولكن بدون الآثار الجانبية للتركيبات الكيميائية. في الواقع، تظهر الدراسات أن تناول الزنجبيل يوميًا يحتمل أن تمنع الإصابة بالصداع، حتى الصداع النصفي.

. فقدان الوزن

فقدان الوزن هو شيء صعب لتحقيقه، نظرًا لأن الجسم يعتبر الدهون المخزنة احتياطيًا للطوارئ، ويفضل ألا يحرقها. وتلعب الحمية دورًا كبيرًا في إنقاص الوراثة، ويمكن أن يكون الزنجبيل مصدرًا ممتازًا في العملية.

من المعروف أن الزنجبيل يحافظ على طول عملية الأيض، وهذا أمر مهم لأن اتباع نظام غذائي مكثف يؤدي إلى إبطائه. بمجرد إبطاء عملية الأيض، من المرجح أن تستعيد كل ما فقدته بمجرد التوقف عن اتباع نظام غذائي. لكن جرعة يومية من الزنجبيل يمكن أن تساعد في منع المشكلة.

. خفض آلام العضلات

نوع آخر شائع من الألم هو وجع العضلات، وغالبًا ما يحدث بسبب التدريبات الرياضية والمجهود اليومي. وأظهرت الدراسات أن الزنجبيل يمكن أن يساعد في تخفيف آلام العضلات