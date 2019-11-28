  • الخميس 28 نوفمبر 2019
  • بتوقيت مصر07:34 م
بحث متقدم
الشمس

نادي مصري يطرد لاعبيه في الشارع بعد مطالبتهم بمستحقاتهم

أرشيف

«الإفتاء»: التعدد موجود في ديانات أخرى غير الإسلام

الزنجبيل

7 فوائد مذهلة للزنجبيل.. من مواجهة الالتهابات لمنع السرطان

وزير الخارجية

مصر تعلن اعتراضها على اتفاقية «أردوغان» و«السراج»

الحوثيين

رسالة تهديد حوثية للسعودية والإمارات: الحرب لم تبدأ بعد

أرشيفية

حكم قضائي يلزم «جوجل» بحذف اسم «قاتل»

"بن سلمان" و"بن راشد"

«بن راشد» يلتقي «بن سلمان» ويكرمه بـ«مأدبة غداء»

الزوجان المتهمان

ليس لأصحاب القلوب الضعيفة.. جريمة زوجين في حق طفلهما

هيثم أحمد زكي

النيابة تكشف عن الوريث الوحيد لنجل «أحمد زكي»

أرشيف

أم تغتصب طفليها.. و«جوجل» يبلغ الشرطة

تفاصيل لقاء «السيسي» ببطريرك الإسكندرية

الحياة السياسية

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

احمد سالم

أخبار متعلقة
#

تفاصيل دقائق جلس فيها "مجدي يعقوب"بجوار السيسي

#

شقيق ضحية قطار الإسكندرية يكشف تفاصيل الواقعة

#

تفاصيل لقاء الملك سلمان بوزير الدفاع الأمريكي

#

التفاصيل الكاملة للقاء الرئيس مع مجلس محافظي المصارف المركزية

عبدالفتاح السيسي

السيسي

بطريرك الإسكندرية

قررارات السيسي

البطاركة والأساقفة

استقبل الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم بقصر الاتحادية، بطريرك الإسكندرية ورئيس مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك في مصر، البطريرك إبراهيم إسحاق سيدرك، والوفد المرافق له.

جاء ذلك بحضور القائم بأعمال سفارة، الفاتيكان بالقاهرة، حيث صرح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، السفير بسام راضي، بأن الرئيس شدد على حرص الدولة لرفع الوعي الثقافي والديني لدي المواطنين، تزامنًا مع التحديات التي تواجهها البلاد.

وأكد السيسي على أهمية القيادة الدينية في نبذ الأفكار المتطرفة لدي الشباب التي تعمل على هدم الدول، وكذلك التواصل والتنسيق بين المؤسسات الدينية في هذا الشأن.

تقييم الموضوع:

النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

أسعد كل الناس.. ثم مات تعيسًا!

محمود سلطان

عبد الملك بن مروان.. للتاريخ قانونه وللإنسان قدره

د. هشام الحمامي

(فقراء ودولاراااات)

القس مكاريوس فهيم قليني

موت الحقيقة!!

ياسر أنور

سد النهضة في واشنطن !

طه خليفة

لغة لا تموت

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا

اخترنا لك

» بالصور.. حبس المتحرش بابنة طارق العوضي
» خناقة بين رضا عبدالعال وجمهور بلدية المحلة
» مقتل أربعة وإصابة العشرات في مظاهرات العراق
» «البدري» يستقر على ضم 6 لاعبين من المنتخب الأوليمبي
» براءات وأحكام مشددة في قضية أحداث مسجد الفتح
» النجم الساحلي يُقيد ثنائي جديد قبل مواجهة الأهلي
» قرار جديد من المحكمة بشأن ابنة أحمد الفيشاوي
» «بي إن» تحصل على حقوق بث مونديال الأندية لمدة عامين
» «بن راشد» يلتقي «بن سلمان» ويكرمه بـ«مأدبة غداء»
» ليس لأصحاب القلوب الضعيفة.. جريمة زوجين في حق طفلهما
» «ميتشو» يُحفز لاعبي الزمالك قبل مواجهة مازيمبي

استطلاع رأي

ما هي توقعاتك بشأن أزمة سد النهضة؟

  • فجر

    05:11 ص

  • فجر

    05:10

  • شروق

    06:38

  • ظهر

    11:48

  • عصر

    14:38

  • مغرب

    16:57

  • عشاء

    18:27

من الى
أرشيفية
تواضروس
حملة 2 كفاية
أرشيفية
فيس بوك