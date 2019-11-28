» «ميتشو» يُحفز لاعبي الزمالك قبل مواجهة مازيمبي

28 نوفمبر 2019 - 05:48 م

عقد الصربي ميتشو المدير الفني للفريق الكروي الأول بنادي الزمالك جلسة مع لاعبي الفريق فبل انطلاق المران في ملعب لومبوباشي بالكونغو التي ستقام عليها المباراة، حيث تطرق الحديث إلى أهمية الفوز على مازيمبي والخروج بالثلاث نقاط.

كما رحب كالوشا بواليا نجم زامبيا السابق ببعثة الفريق الأبيض بفندق إقامتهم في الكونغو، حيث التقى نجم زامبيا مع الصربي ميتشو والمهندس هاني زادة عضو مجلس الإدارة، وحمادة انور عضو مجلس إدارة النادي ورئيس البعثة حيث تصادف وجوده فى نفس الفندق لحضور احتفال نادي مازيمبي بمناسبة مرور 80 عاما على تأسيسه.

كما التقى المنسق العام للمباراة مع المهندس هانى زادة عضو مجلس الإدارة وحمادة أنور وذلك للاطمئنان على عدم وجود أي مشاكل تواجه الزمالك.

وتم الاتفاق على أن يؤدي الزمالك مرانه غدا على ملعب المباراة أيضا لمدة ساعة واحدة استعدادا للمباراة.

ويواجه الزمالك فريق مازيمبي يوم السبت المقبل في الجولة الأولى لدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.