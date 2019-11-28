  • الخميس 28 نوفمبر 2019
  • بتوقيت مصر05:23 م
بحث متقدم
"بن سلمان" و"بن راشد"

«بن راشد» يلتقي «بن سلمان» ويكرمه بـ«مأدبة غداء»

الزوجان المتهمان

ليس لأصحاب القلوب الضعيفة.. جريمة زوجين في حق طفلهما

هيثم أحمد زكي

النيابة تكشف عن الوريث الوحيد لنجل «أحمد زكي»

أرشيف

أم تغتصب طفليها.. و«جوجل» يبلغ الشرطة

وفاة الجاسوسة الروسية منقذة زعماء العالم الثلاثة

رحيل أشهر جاسوسة روسية "منقذة زعماء العالم الثلاثة"

مبروك عطية

عطية :"مقولة السحر مذكور في القرآن خاطئة"

طفلة "الوحمة الشيطانية"

كاهن يرفض تعميد طفلة بسبب "الوحمة الشيطانية"

ملكة جمال

انتحار ملكة جمال حزنًا على حبيبها

الملكة إليزابيث والأمير تشارلز

تقرير يكشف حقيقة تنازل ملكة بريطانيا عن العرش لنجلها

مجدي يعقوب

تفاصيل دقائق جلس فيها "مجدي يعقوب"بجوار السيسي

«بن راشد» يلتقي «بن سلمان» ويكرمه بـ«مأدبة غداء»

عرب وعالم

"بن سلمان" و"بن راشد"
"بن سلمان" و"بن راشد"

محمد فضل- متابعات

أخبار متعلقة
#

محمد بن زايد يهنئ «بن سلمان» على منصبه الجديد

#

طفلة تستغيث بـ«بن سلمان» وتبكي بشدة:«أنا سعودية»

#

بن سلمان وبن زايد يردان على حملات التشويه بهذا البيان

#

البشير يفجر مفاجأة جديدة عن أموال «بن سلمان» و«بن زايد»

الامارات

ولى العهد

أخبار السعودية

بن سلمان

بن راشد

التقى الأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات حاكم دبي، وذلك في قصر زعبيل في دبي، اليوم الخميس.

وحسب وسائل إعلام سعودية، فإنه جرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الأخوية التاريخية المتينة التي تربط بين البلدين والشعبين الشقيقين، والفرص الواعدة لتطوير التعاون الثنائي في مختلف المجالات.

وقد أقام الشيخ محمد بن راشد مأدبة غداء تكريما لولي العهد والوفد المرافق.

وكان ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، وصل الأربعاء، إلى الإمارات في زيارة رسمية، حسبما أفادت وكالة أنباء الإمارات (وام).

وكان الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية، في مقدمة مستقبلي ولي العهد السعودي والوفد المرافق له، لدى وصوله مطار الرئاسة في العاصمة أبوظبي.

وقال ولي عهد أبوظبي في تغريدة نشرتها "وام": "يسرني الترحيب بزيارة أخي وصديقي محمد بن سلمان إلى بلده الثاني الإمارات.. يحل ضيفا عزيزا وكريما بين أهله".


تقييم الموضوع:

النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

أسعد كل الناس.. ثم مات تعيسًا!

محمود سلطان

عبد الملك بن مروان.. للتاريخ قانونه وللإنسان قدره

د. هشام الحمامي

(فقراء ودولاراااات)

القس مكاريوس فهيم قليني

موت الحقيقة!!

ياسر أنور

سد النهضة في واشنطن !

طه خليفة

لغة لا تموت

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا

اخترنا لك

» رأيت خطيبي بشعر أبيض.. تفسير رؤيا
» تفسير رؤيا الحذاء في المنام
» جدول امتحانات الترم الأول للصفين الأول والثاني الثانوي
» وزير التموين يفتتح مجمعا استهلاكيًا بأسوان
» مواجهات دامية بالعراق بعد فرض حظر التجوال
» تعرف على عدد زيجات الفنانة شادية..مفاجأة عن الأخير
» نيلي كريم تصدم متابعيها بصور لها من داخل المستشفى
» تعرف على أهم وأبرز الأخبار.. في نشرة الظهيرة
» أسوان تبهر الجمهور الإيطالي في افتتاح الموسم الثقافي بروما
» بشأن السلع التموينية.."المصيلحي" يشدد على هذا الأمر
» ليلي علوي تثير الجدل بفستان قصير بمهرجان القاهرة

استطلاع رأي

ما هي توقعاتك بشأن أزمة سد النهضة؟

  • عشاء

    06:27 م

  • فجر

    05:10

  • شروق

    06:38

  • ظهر

    11:48

  • عصر

    14:38

  • مغرب

    16:57

  • عشاء

    18:27

من الى
أرشيفية
تواضروس
حملة 2 كفاية
أرشيفية
فيس بوك