ليس لأصحاب القلوب الضعيفة.. جريمة زوجين في حق طفلهما

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قضايا وحوادث

الزوجان المتهمان
الزوجان المتهمان

محمد فضل- متابعات

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قتل

طفل

تعذيب

سنغافورة

زوجان

أقدم زوجين على ارتكاب جريمة شنعاء في حق طفلهما البالغ من العمر 5 سنوات، حيث قاما بحبسه وتعذيبه على مدار شهور بطريقة تؤكد انتزاع الرحمة من قلبهما أو أنهما مرضى نفسيين.

ونقلت«سكاي نيوز عربية» عن صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، تفاصسل الجريمة المروعة، مشيرة إلى أن الأبوين من سنغافورة، وتم القبض عليهما وإحالتهم للمحاكمة.

وأضافت الصحيفة، أن كل من رضوان ميغا عبد الرحمن وزوجته أزلين أروجونا، وكلاهما يبلغ من العمر 27 عامًا،رفضا الاتهمات التي وجهت إليهما بتعذيب طفلهما عن طريق وضعه في صندوق قطط صغير، وحرقه بالماء المغلي.

كما وجهت إليهما اتهامات بضربه في أنحاء متفرقة من جسده الغض، مما أفضى إلى موته لاحقا، بعد أن عجز الأطباء عن مساعدته.

وخلال جلسات محاكمة الزوجين التي بدأت مؤخرا، أوضح الادعاء العام أن الطفل تعرض إلى الحرق بالماء المغلي مرات عدة، بالإضافة إلى استخدام “زردية” في تعذبيه بأنحاء متفرقة من جسده، ناهيك عن حبسه في قفص صغير مخصص للحيوانات الأليفة.

وأوضح مدير المستشفى التي نقل إليها الطفل أن المجني عليه توفي سريعا، وأن الممرضات احتجن لاحقا إلى مساعدة نفسية، إذ لم يصدقن أن هناك من لديه تلك الجرأة على تعذيب وقتل طفل بطريقة وحشية للغاية.

ورغم أن الزوجين، وكلاهما من سنغافورة، رفضا الحديث أمام القاضي بشأن جريمتها، الأربعاء، مفضلين التزام الصمت، فإن المحكمة قررت الأخذ بالاعترافات التي أدليا بها أمام الشرطة قبل إحالتهما إلى القضاء. ولجأت المحكمة إلى الاستماع إلى عدد من شهادات الأطباء النفسيين لتقييم حالة الزوجين العقلية والنفسية.

وقالت إحدى الطبيبات في شهادتها إن الزوجة تعاني من اكتئاب واضطربات نفسية توثر على مزاجها، في حين أوضحت طبيبة أخرى أن الزوج مر باضطرابات تتعلق بفرط النشاط العصبي وقلة الانتباه، وتناوله لمهدئات بسبب مشكلات في النوم.


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