رحيل أشهر جاسوسة روسية "منقذة زعماء العالم الثلاثة"

28 نوفمبر 2019 - 02:59 م

توفيت الجاسوسة الروسية غور فارتانيان الإثنين الماضي عن عمر يناهز الـ 93 عاما.

وكانت فارتانيان قد اشتهرت عقب تمكنها من إنقاذ زعماء الحلفاء تشرشل وستالين وروزيفلت، عقب كشف مؤامرة نازية لقتل الزعماء الثلاثة في الحرب العالمية الثانية.

وقد تزوجت فارتانيان من الجاسوس السوفيتي غيفورك فارتانيان، الذي توفي قبل 7 سنوات.

ونعى ديميتري بيسكوف، المتحدث باسم الكرملين الجاسوسة الراحلة بالقول : " إنه بدون الاثنين كان التاريخ سيختلف.. لقد تركا بصمتهما على الإنسانية".

وأضاف بيسكوف إن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، الرئيس السابق للمخابرات الروسية، يعرف الاثنين بصورة جيدة.

كما اشارت المخابرات الروسية في بيان لها عن الراحلة وزوجها: "إنه بطل للاتحاد السوفيتي وهي بطلة كل إنجازاته.. توفي هو أولا، وتوفيت هي اليوم – الإثنين الماضي- ".

يذكر أن فارتانيان ولدت عام 1926 في أرمينيا ، حيث انتقلت إلى إيران في الثلاثينيات.

وعندما كانت في السادسة عشر انضمت إلى جماعة مناهضة للفاشية يتزعمها زوجها المستقبلي، الذي كان بالفعل يعمل كجاسوس.