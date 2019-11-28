عطية :"مقولة السحر مذكور في القرآن خاطئة"

28 نوفمبر 2019 - 02:47 م





استنكر الداعية الإسلامي الدكتور مبروك عطية، مقولة أن "السحر مذكور في القرآن".



وقال "عطية"، خلال لقائه ببرنامج "يحدث في مصر" المذاع علي فضائية "إم بي سي مصر": "القرآن الكريم ذكر السحر في عصر سيدنا سليمان وموسى، وليس زمن أمة محمد" .



وأكد "عطية"، أن الرسول أمرنا بالتعوذ بسورتي الفلق والناس ضد السحر والحسد، معقبا :"ربنا عبّر عن السحر في القرآن أنه خيال في خيال".

