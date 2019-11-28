» رأيت خطيبي بشعر أبيض.. تفسير رؤيا

رأيت خطيبي شعره أبيض وهو على كتفه وظهره. أرجو التأويل وشكرا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الشيب في شعر الشاب كخطيبك قد يدل على الوقار وزيادة الدين ويدل على طول الْعُمر لِأَن كل من طَال عمره رأى الشيب فهو زيادة في عمره لقوله تعالى: (... ثُمَّ لِتَبْلُغُوا أَشُدَّكُمْ ثُمَّ لِتَكُونُوا شُيُوخًا) غافر67. وربما دل شيب شعر خطيبك على قدوم غائب له، وإن كان متخوف من أمر فالشيب في شعره أمن وأمان له، و بياض شعر الرأس للمتزوج يدل على الولد.
و فى بعض الأحيان يدل بياض الشعر للشباب على الهم، وربما دل على الضعف. وربما كان خطيبك يمر بضائقة مادية الآن لأن الشيب أحيانا يكون نقصان مال وهم ودين وخاصةً إذا طال الشعر على كتفه وظهره كما ذكرتِ، وإن كان من الأغنياء دل على خسران في ماله فليحذر من ذلك. والله أعلم. وأدعو الله أن يرزقك خير هذه الرؤيا اللهم آمين.