تقرير يكشف حقيقة تنازل ملكة بريطانيا عن العرش لنجلها

28 نوفمبر 2019 - 02:08 م

ترددت أنباء حول تنازل الملكة إليزابيث الثانية عن عرش بريطانيا لصالح نجلها الأمير تشارلز؛ حيث من الممكن أن يتم ذلك خلال الأشهر الـ18 المقبلة، وفقا لتقرير نشرته صحيفة "ذي سان".

وبدأت الملكة إليزابيث الثانية، التي ستحتفل بعد عام ونصف بعيد ميلادها الـ95 بنقل صلاحياتها إلى الأمير تشارلز بشكل غير رسمي؛ بحسب وكالة "سبوتنك".

فيما بدأ الأمير تشارلز، يحضر افتتاح البرلمان بينما تتناقص حفلات الاستقبال التي تحضرها الملكة ويكثر مكوثها في قصر "وندسور".

وفي عام 2018، حضرت الملكة إليزابيث الثانية 282 فعالية؛ بعد أن حضرت 322 فعالية في عام 2016. وحضر الأمير تشارلز 507 فعاليات.

ويقوم الأمير تشارلز في الوقت نفسه بزيارات خارجية؛ حيث بات يملك صلاحيات ولي العهد.