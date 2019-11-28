رحيل أشهر جاسوسة روسية "منقذة زعماء العالم الثلاثة"
عطية :"مقولة السحر مذكور في القرآن خاطئة"
كاهن يرفض تعميد طفلة بسبب "الوحمة الشيطانية"
انتحار ملكة جمال حزنًا على حبيبها
تقرير يكشف حقيقة تنازل ملكة بريطانيا عن العرش لنجلها
تفاصيل دقائق جلس فيها "مجدي يعقوب"بجوار السيسي
بالصور.. هبوط اضطراري لطيار سعودي في ولاية أمريكية
"ترامب" يثير الجدل بصورة مركبة له
حقك هجيلك وانتي حاطة رجل على رجل
فيديو صادم.. عمليات قنص واسعة للمتظاهرين في الناصرية
إيمان هاني
مغرب
فجر
05:10
شروق
06:38
ظهر
11:48
عصر
14:38
16:57
عشاء
18:27