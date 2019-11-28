حقك هجيلك وانتي حاطة رجل على رجل

28 نوفمبر 2019 - 01:49 م

أكدت فاطمة موسى، الواعظة بوزارة الأوقاف، أن تجديد الخطاب الديني أصبح ضرورة لابد منها حتى يتماشى مع مستجدات العصر.



وأوضحت "موسى" خلال لقائها ببرنامج "صباح الورد" المذاع على قناة "تن"، أن كتب التراث صحيحة لكنها تتكلم عن عصرها، مؤكدة أن لكل عصر أدوات مختلفة.



وتابعت: الإسلام حدد حقوق المرأة، معقبة: "حقك هيجيلك لحد عندك وانتي حاطة رجل على رجل".



وأشارت إلى أن الدين هو أساس كل شيء، لذلك الفهم الحقيقي له يساعد على ترسيخ القيم الجيدة وإرساء قواعد البيوت المصرية.

