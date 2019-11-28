» نيلي كريم تصدم متابعيها بصور لها من داخل المستشفى

صدمت الفنانة نيللي كريم، متابعيها، عبر حسابها على "إنستجرام" بنشرها صورة لها من داخل أحد المستشفيات،ما أثار قلق محبيها.

ونشرت نيللي كريم عبر "إنستجرام" مجموعة من الصور لها برفقة بعض الأطباء، وصورا أخرى لأحد المستشفيات بالولايات المتحدة.

وعلقت الفنانة نيللي كريم على الصور، قائلة: "شكرا لأنكم أنقذتم حياتي"، دون أن تفصح عن أي تفاصيل حول مرضها أو ما شابها .

ولاقي المنشور تفاعلا كبيرا من متابعيها، متمنين لها الشفاء العاجل ودوام الصحة والعافية .