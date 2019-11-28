الأسد: قدموا دليلا واحدا لاستعمالي الأسلحة الكيميائية

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وكالات - الدويني فولي

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بشار الأسد

رد

اسلحة كيميائية

بعد اتهامات الغرب للحكومة السورية باستخدام أسلحة كيميائية، قال الرئيس السوري بشار الأسد، إنه لا يوجد دليل واحد حتى هذه اللحظة على استعمال الأسلحة الكيميائية من قبل الجيش.
وقال الأسد خلال لقاء مع مجلة "باري ماتش" الفرنسية نشرته اليوم الخميس: "استعمال مثل هذا السلاح كان سيودي بحياة المئات أو الآلاف من الضحايا، وهذا لم يحصل، مشيرا إلى أن هذا التراكم (في الأدلة على استعمال الجيش السوري للسلاح الكيميائي)، سببه أن الجيش السوري كان يتقدم في مواجهة الإرهابيين فكان لا بد من حجة لضربه، وهذا ما حصل".


وأشار إلى أن "هذه الرواية كانت تستخدم في حالتين: إما أننا تقدمنا تقدما كبيرا وبالتالي يجب أن نتوقف، بمعنى التهديد، أو أننا نحضّر لعملية كبيرة، وبالتالي يهددون قبل البدء بالعملية.. ثانيا نحن نتقدم وبشكل جيد فلماذا نحتاج للسلاح الكيميائي؟ هذا هو السؤال".


وأضاف الأسد أن "النقطة الأهم هي أن كل مكان ندخل إليه يكون هناك مدنيون وتعود حياتهم طبيعية، كيف بقوا هناك ونحن نستخدم السلاح الكيميائي؟! في الحقيقة فإن الأكاذيب في الإعلام الغربي وفي السياسة الغربية ليست لها حدود في هذا الموضوع".

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