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بشأن السلع التموينية.."المصيلحي" يشدد على هذا الأمر

الحياة السياسية

وزير التموين
وزير التموين

علا خطاب

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علي المصيلحى

وزير التموين

السلع التموينية

هايبر ماركت

افتتح الدكتور، على المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، اليوم الخميس، فرع هايبر ماركت بمنطقة دراو بمحافظة أسوان والتابع  للشركة المصرية لتجارة الجملة التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية، وتبلغ مساحة الهايبر ماركت 600 متر مقسمة ما بين فرع التجزئة ومخزن جملة حديث وكذلك ثلاجة تبريد وتجميد وثلاجات عرض للحوم والأجبان.

وشدد"المصيلحي" على ضرورة استمرار الشركة القابضة في إمداد فروع الجملة وفروع المجمعات الاستهلاكية وكل منافذ التوزيع الأخرى بكافة السلع التموينية الأساسية والسلع الغذائية والخضر والفاكهة، وكذلك امداد الفروع البيعية باللحوم الطازجة والدواجن واللحوم المجمدة.

ويأتى افتتاح هذا الهايبر ماركت فى إطار خطة وزارة التموين والشركة القابضة للصناعات الغذائية لفتح فروع جديدة ومطورة للمجمعات الاستهلاكية بكافة محافظات الجمهورية وخاصة محافظات الصعيد، وذلك فى إطار دور وزارة التموين فى طرح السلع الأساسية بكميات وأسعار مناسبة وبجودة عالية.

وشدد المصيلحي على مديرية التموين والتجارة الداخلية بضرورة تكثيف الرقابة على الأسواق والمحال التجارية للتأكد من انضباط حركة الأسواق، واستمع المصيلحي لمطالب المواطنين ورأيهم فى مدى رضاهم عن الخدمات التموينية المقدمة لهم ووجه قيادات مديرية التموين بضرورة التواصل المستمر والفعال مع المواطنين على أرض الواقع والعمل على تذليل أي صعوبات تواجههم.

ومن جانبه أشار اللواء أحمد حسنين، رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية على أهمية تواجد شركتى الجملة فى كافة محافظات الجمهورية لما لديها من قدرات توزيعية وتخزينية عالية تمكنها من صرف المقررات التموينية والبيع الحر للمواطنين بانتظام مما يساهم فى ضبط الأسواق وإحداث توازن سعري حقيقى.


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