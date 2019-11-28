» احتجاز 5800 شخص في تظاهرات هونج كونج

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وكالات - الدويني فولي

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قانون

احتجاز

تظاهرات

بكين

هونغ كونغ

كشف وزير الأمن في هونج كونج، جون لي، في بيان تناقلته وسائل الإعلام، اليوم الخميس، أن الشرطة احتجزت خلال الاحتجاجات التي بدأت في يونيو من هذا العام، 5800 شخص.

وأكد البيان، أن  الشرطة أطلقت سراح معظم المحتجزين، في حين وجهت تهم ضد 932 محتجا بموجب مواد مختلفة، تتراوح بين أعمال التخريب والهجمات على ضباط الشرطة.


وأضاف البيان أنه خلال الفترة المذكورة تلقت أجهزة إنفاذ القانون أكثر من 1260 شكوى بشأن تصرفات الشرطة خلال الاحتجاجات والمظاهرات، التي وصل عددها إلى 900، وعلى الرغم من ذلك، لم يتعرض أي من عناصر إنفاذ القانون لعقوبة تأديبية أو غيرها من العقوبات.


وخلال ستة أشهر من الاحتجاجات، أصيب ما لا يقل عن 2.6 ألف شخص بجروح، بينهم 470 شرطيا. استخدمت الشرطة الأسلحة النارية 19 مرة لتفريق الاحتجاجات، وفي ثلاث حالات أصيب المتظاهرون بجروح، وجميعهم خرجوا بالفعل من المستشفيات.

وتجتاح هونج كونج منذ بداية يونيو الماضي، احتجاجات وتظاهرات ضخمة ضد تعديل قانون مثير للجدل، يسمح للسلطات بتسليم مطلوبين لبكين، قابلتها قوات الأمن بإطلاق قنابل الغاز المسيل للدموع، والرصاص المطاط، وبعد احتجاجات واسعة النطاق، قدمت سلطات هونغ كونغ التنازلات، وتم سحب مشروع القانون بالكامل في أوائل أكتوبر الماضي، ومع ذلك، لم تتوقف الاحتجاجات، بل قل حجمها، وأصبحت أكثر عنفا.



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