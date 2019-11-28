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بالسعودية.. العثور على رضيع بجوار مجمع مدارس

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العثور على رضيع بزراعات القصب بقوص
العثور على رضيع بزراعات القصب بقوص

وكالات - الدويني فولي

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السعودية

طفل

أخبار السعودية

رضيع

أفادت وسائل إعلام سعودية، بأن مواطنا سعوديا عثر على رضيع ملفوف بكيس نفايات أسود بجانب مجمع مدارس حكومي بحي الزاهر في مدينة مكة المكرمة.
وأثارت الواقعة جدلا علي مواقع التواصل الاجتماعي بعد انتشار مقطع فيديو وثق الحادثة، وتولى مركز شرطة جرول بمكة التحقيق.
وعاينت فرق الهلال الأحمر الرضيع للاطمئنان على صحته، واتضح أنه على قيد الحياة، وتم تسليمه لمستشفى الأطفال والولادة بمكة.

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