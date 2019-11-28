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وزير النقل يبحث مع "بومبارديه" تنفيذ مشروعي الـ"مونوريل"

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كامل الوزير داخل مصنع بومبارديه بريطانيا
كامل الوزير داخل مصنع بومبارديه بريطانيا

علي محمود

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وزارة النقل

السكة الحديد

العاصمة الإدارية

السادس من اكتوبر

شركة بومبارديه

اجتمع وزير النقل الفريق مهندس كامل الوزير، مع مسئولي شركة بومبارديه العالمية برئاسة ماتيو بيرن رئيس بومبارديه المملكة المتحدة؛ خلال زيارته لمصنع بومبارديه بمقاطعة ديربي البريطانية؛ حيث تم بحث  آخر المستجدات الخاصة  بالخطوات  التنفيذية لمشروعي مونوريل العاصمة الإدارية والسادس من أكتوبر.

وأكد وزير النقل، أهمية هذين المشروعين في ظل الاهتمام الكبير الذي توليه الوزارة لتعظيم منظومة النقل الجماعي، ثم  استعرض الجانبان الخطة التنفيذية للمشروعين؛ حيث أفاد رئيس بومبارديه المملكة المتحدة، أنه سيتم تصنيع المكونات الرئيسية للمشروعين خلال الربع الأول من 2020 على أن يبدأ تجميع القطارات للمشروعين من يونيو 2020 وذلك وفقا للجداول الزمنية المحددة في العقد.

وبحث الجانبان زيادة أعداد المتدربين من الهيئة القومية للأنفاق على أعمال الصيانة، وكذلك إمكانية فتح مركز للتدريب والصيانة في مصر، ليس لصيانة المونوريل فقط.

وتناقش الجانبان حول أهمية الإسراع بتفعيل  التعاون الاستثماري للمشروعين؛ بعدها تفقد  الوزير  خطوط الإنتاج المختلفة لمصنع الشركة بديربي، الذي تم إنشاؤه منذ 150 عاما وينتج العديد من مختلف أنواع القطارات الكهربائية.


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