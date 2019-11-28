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شاهد..أحدث ظهور للفنانة المعتزلة نورا

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الفنانة نورا
الفنانة نورا

علا خطاب

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بوسى

عيد ميلاد

نورا

فأجات الفنانة المعتزلة، نورا، جمهورها، بظهورها في عيد ميلاد شقيقتها بوسي، الذي تحتفل بعيد ميلادها الـ 66،حيث بدت جميلة وبسيطة في نفس الوقت.

وظهرت نورا في الصور بإطلالة بسيطة وارتدت حجاب للرأس، الذي تحرص على ارتدئه منذ سنوات، حيث مازالت محتفظة بجمالها الطبيعي رغم مرور الوقت وابتعادها عن التمثيل، ما جعل إطلالتها تنال إعجاب الكثيرين .

واحتلفت الفنانة بوسي بعيد ميلادها مع ابنتها، ومجموعة من الأصدقاء المقربين، على رأسهم الإعلامية بوسي شلبي .

وكان آخر ظهور للفنانة المعتزلة نورا، في عزاء هيثم أحمد زكي، حيث كانت في مقدمة الفنانين الذين حضروا، كما أنها هي من استقبلت عزاء السيدات .

وقد اعتزلت نورا التمثيل في عز تألقها الفني عام 1996، حيث ارتدت الحجاب وابتعدت عن الأضواء والظهور تمامًا.



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