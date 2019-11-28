الصين تتوعد بأخذ إجراءات صارمة ضد الإدارة الأمريكية

استدعت وزارة الخارجية الصينية، السفير الأمريكي، تيري برانستاد، لإبلاغه اعتراضها على تدخل الإدارة الأمريكية في شئونها الداخلية، مؤكدة ضرورة توقف هذا على الفور.

وجاء هذا الاستدعاء، بعد توقيع الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، قانونًا للكونجرس يؤيد المحتجين المناهضين للحكومة في العاصمة هونج كونج على الرغم من اعتراضات بكين

كما دعت وزارة الخارجية الصينية،واشنطن إلى التوقف عن إلحاق مزيد من الضرر بالعلاقات بين البلدين، بحسب ما ذكرته وكالة "رويترز".

وفي بيان لها، أعلنت الوزارة، أنها ستتخذ إجراءات صارمة إذا استمرت الولايات المتحدة في التدخل في هونج كونج.

وكان قد وقع الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، في وقت سابق، قانونا يدعم المتظاهرين، مع حظر تصدير بعض المعدات للشرطة في هونج كونج التي تشهد احتجاجات منذ يونيو الماضي، رغم رفض الصين لهذه الخطوة.