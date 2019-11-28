» تعرف على الفنان الذي توفي 5 من أبنائه في سنة واحدة

28 نوفمبر 2019 - 08:28 ص

على الرغم من أدواره الصغيرة في السينما المصرية إلا أنه ترك بصمة كبيرة في قلوب الجمهور المصري ، إنه الفنان الراحل إبراهيم سعفان الذي اعتبره النقاد ضمن أفضل 10 ممثلين قاموا بدور المحامي في السينما المصرية نظرًا لفصاحته.



في حياة الفنان إبراهيم سعفان الكثير من القصص الطريفة وبعضها مؤلمة ، أبرزها تخرجه من الأزهر ، فضلا عن عمله في وزارة المعارف وإخفاء عمله بالتمثيل عن والده لحين وفاته .



ومن ضمن القصص الغريبة والمؤلمة في حياة "سعفان" هو وفاة 4 من أبنائه في سنة واحدة بسبب الجفاف الشديد ، لكنه رُزرق بـ5 أبناء بعد ذلك وأسمى الأول "رضا".



وتوفي الفنان إبراهيم سعفان يوم 14 سبتمبر عام 1982 عن عمر يناهز 58 سنة بعد إصابته بأزمة قلبية مفاجئة أثناء قيامه بتصوير عمل فني في إمارة عجمان بالإمارات.



