» رد مفاجيء من زوجة أحمد الفيشاوي على تصريحات سمية الألفي

28 نوفمبر 2019 - 08:15 ص

ردت ندى الكامل - زوجة الفنان أحمد الفيشاوي - على تصريحات حماتها الفنانة سمية الألفي في برنامج "واحد من الناس" مع عمرو الليثي.



وقالت "سمية" عن زوجة نجلها ندى الكامل: بقاله سنة ونص متجوز ست فاضلة وبنوتة جميلة ومستقل ومحترم ومش بيعمل أي شقاوة وهي كمان حلوة أوي ومحترمة وبتحبه ومدلعاه آخر دلع .. هو عايز ايه أكتر من كدا ؟ .. وأنا مش عايزة أكتر من كدا".



و ردت "ندى" على كلمات حماتها قائلة: حبيبتي .. بحبك يا سمسم يا بخت الي حماته تحبه.



