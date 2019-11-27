» لن تصدق.. تعرف على ثلاثية علاج الشرايين المسدودة والحماية من الجلطات

27 نوفمبر 2019 - 09:42 م

تنقل الشرايين، الدم والأكسجين إلى أجزاء مختلفة من الجسم، بداية من الرأس وصولاً إلى أصابع القدمين، من هنا يكون الخطر حال إصابتها بالانسداد.

ووفق الأرقام، فإنه كل 40 ثانية، يصاب شخص في الولايات المتحدة بنوبة قلبية، وقد يكون ذلك بسبب انسداد الشرايين.

وتتعرض الشرايين لخطر الانسداد عندما تتراكم مادة تسمى "البلاك" على الجدران الداخلية للشرايين لتمنع تدفق الدم، مما يقلل كمية الدم والأكسجين الذي يتحرك في جميع أنحاء الجسم.

وحتى لو كان لديك تاريخ سابق من الإصابة بالشرايين المسدودة، فإن هناك علاجات بسيطة وطبيعية وصحية يمكن أن تساعد على علاجها، ومن بينها: الثوم والكركم والشوفان، وفق ما ذكرت صحيفة "ذا صن" البريطانية.

الثوم:

الثوم يساعد على خفض مستويات LDS عن طريق منع الكوليسترول من الالتصاق بجدران الشريان، بما يمنع انسداد الشرايين، ويمنع تجلط الدم، وبالتالي يقلل من ضغط الدم.

ما عليك سوى تناول 2-4 فصوص من الثوم يوميًا، والطازج سيحقق نتائج أفضل، إذا كان الثوم الخام صعبًا للغاية، فيمكنك تضمين 5-7 فصوص في وجباتك اليومية، من خلال إضافته إلى الصلصة، أو على السلطة، أو من خلال فركه في الخبز.

كما يمكن استخدام الثوم على شكل أقراص وكبسولات أو مسحوق.

الكركم:

الكركم يساعد في علاج انسداد الشرايين، وخفض الكولسترول، بما يجعل قلبك يعمل بشكل أفضل.

يحتوي الكركمين الموجود في الكركم على خصائص مضادة للالتهابات ومضادة للأكسدة تمنع الصفائح الدموية من تكوين جلطات. كما يمكن أن تخفف الأوعية الدموية وتقلل من خطر الإصابة بنوبة قلبية أو سكتة دماغية.

إحدى طرق تناول الكركم هي تناول ملعقة صغيرة منه، وإضافة القليل من العسل على بعض الحليب الدافئ، وشربه من مرة إلىة مرتين يومًيا.

يمكن أيضًا تضمين مسحوق الكركم في الأكل، في الصلصة أو شوربة. يمكنك أيضًا تناول مكملات الكركم (400-600 ملجم 3 × يوميًا). ومع ذلك، الأفضل استشارة الطبيب قبل البدء في أي نظام مكمل.

الشوفان:

وجبة رائعة لصحة القلب بسبب محتواها العالي من الألياف القابلة للذوبان. وقد أوصت جمعية القلب الأمريكية بأن يحصل البالغون على كمية من الألياف الغذائية للبالغين تتراوح ما بين 25 و30 جرامًا يوميًا من الشوفان.

للحصول على أفضل الفوائد، تناول 1-2 من الشوفان المطبوخ يوميًا، ويمكنك أيضًا إضافة الفواكه الطازجة والمكسرات وحتى العسل لتعزيز النكهة بطريقة صحية.

نصائح أخرى للحد من خطر انسداد الشرايين وارتفاع مستويات الكوليسترول في الدم:

تجنب التدخين

تجنب شرب الكحول

الحفاظ على وزن صحي

ابتعد عن التوتر / القلق

مارس اليوجا والتأمل بانتظام

اضحك كثيرًا

إجراء اختبارات الدم العادية