» السعودية تسقط أمام الكويت بثلاثة أهداف لواحد

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قطر

السعودية

الكويت

خليجي 24

تلقى المنتخب السعودي، خسارة في مباراته الأولى أمام المنتخب الكويتي، بثلاثة أهداف مقابل هدف، وذلك ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات بكأس خليجي 24.

وأنهى المنتخب الكويتي، الشوط الأول، متقدمًا على نظيره السعودي بهدفين مقابل لا شيء.

ولعب المنتخبين في إطار الجولة الأولى من منافسات دور المجموعات بكأس خليجي 24، المقامة في قطر.

ويشار إلى أن المنتخب القطري، سقط بالأمس في المباراة الافتتاحية في المباراة التي جمعته أمام المنتخب العراقي، بهدفين مقابل هدف وحيد.


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