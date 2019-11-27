  • الأربعاء 27 نوفمبر 2019
  • بتوقيت مصر09:32 م
بحث متقدم
مباراة ليفربول ونابولي

بث مباشر.. ليفربول ونابولي في دوري أبطال أوروبا

ترامب

بـ«البوكسر».. ترامب يصدم الجميع عاريًا

الكويت

احتجاج كويتي رسمي ضد مسئولين مصريين

صالح الجسمي ومريم حسين

أزمة«الفيديو الإباحي».. إدانة شقيق حسين الجسمي وفنانة شهيرة

محمد الشرنوبي وسارة الطباخ

فشل المفاوضات.. أزمة «الشرنوبي والطباخ» إلى القضاء

بن زايد

ماذا قال «بن زايد» عقب استقبال «بن سلمان»؟

الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية

المفتي ينفي تصريحات «الإسلام لم يأمر بالحجاب»

الإرهابي هشام عشماوي

أول فيديو لاعترافات هشام عشماوي

أرشيفية

المصريون يبحثون عن «الحلاقة الآمنة»

أمينة كرم

مُنشدة «طيور الجنة» تصدم الجميع وتتخلى عن الحجاب

مجلس الوزراء يحتفل بالمنصب الأممي لوزيرة التضامن

الحياة السياسية

جانب من الاحتفالية
جانب من الاحتفالية

أحمد سالم

أخبار متعلقة
#

مدبولي يهنئ غادة والي بمنصبها الأممى الرفيع

#

مدبولي يوجه الشكر لـ«لسياحة» لجهودهم في إصلاح القطاع

#

مدبولي: مدينة العلمين تم تشييدها لتعمل على مدار العام

#

خسائر قطاع الأسمنت تصل لـ"رئيس الوزراء"

مجلس الوزراء

المنصب الأممي

احتفل مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، عقب الاجتماع الأسبوعي، بمناسبة تولى الدكتورة غادة والي، المنصب الأممي رفيع المستوى.

وعينت والى وكيلًا للسكرتير العام للأمم المتحدة، المدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة للمخدرات والجريمة ومدير مقر المنظمة الدولية في فيينا.

جاء الاحتفال بحضور رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، وسحر نصر وزيرة الاستثمار، إلى جنب عدد من الوزراء.

وشهدت الاحتفالية إحضار "تورتة" كبيرة عليها صورة وزير التضامن، وكُتب عليها: "تهنئة للسيدة الدكتورة غادة والي، بمنصب وكيل السكرتير العام للأمم المتحدة".


تقييم الموضوع:

النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

أسعد كل الناس.. ثم مات تعيسًا!

محمود سلطان

عبد الملك بن مروان.. للتاريخ قانونه وللإنسان قدره

د. هشام الحمامي

(فقراء ودولاراااات)

القس مكاريوس فهيم قليني

موت الحقيقة!!

ياسر أنور

سد النهضة في واشنطن !

طه خليفة

لغة لا تموت

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا

اخترنا لك

» بث مباشر.. برشلونة ودورتموند في دوري أبطال أوروبا
» السعودية تسقط أمام الكويت بثلاثة أهداف لواحد
» «قولتلك يا نوسة».. أزمة في إعلام القاهرة بسبب سؤال في امتحان
» أمر ملكي سار يخص فئة مميزة في السعودية
» محكمة تحرم سعودية من بناتها بسبب إظهار وجهها في برنامج
» حكم اختلاء الرجل والمرأة في الأسانسير؟
» بعد ظهورها عارية..القبض على فنانة شهيرة:«كسرولي جناحي»
» أول صور لتكريم النجم الساحلي لـ"رمضان صبحي"
» بالفيديو.. حماس كبير بين جماهير الكويت قبل لقاء السعودية
» زلزال مدمر يضرب جزيرة يونانية ويصيب القاهرة
» الزمالك يصدم لاعبيه بشأن مكافآت إفريقيا

استطلاع رأي

ما هي توقعاتك بشأن أزمة سد النهضة؟

  • فجر

    05:10 ص

  • فجر

    05:09

  • شروق

    06:37

  • ظهر

    11:47

  • عصر

    14:38

  • مغرب

    16:57

  • عشاء

    18:27

من الى
أرشيفية
تواضروس
حملة 2 كفاية
أرشيفية
فيس بوك